Agricultores del Urgell esperan resolver las pérdidas y multiplicar las liquidaciones de pistacho después de marcharse del grupo Borges

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Los productores de pistacho del Urgell que riegan del canal Segarra-Garrigues han empezado la campaña de recolección, en qué se prevé una producción más baja al ser un año 'off' –el ciclo de los pistacheros tiene dos cosechas, una 'on', mejor, y una 'off' con menos kilos– y porque los árboles todavía acarrean los efectos de la falta de agua del año pasado. Es la primera cosecha después de que unos 70 agricultores que cultivan unas 500 hectáreas hayan decidido romper los contratos con el Grupo Borges porque la empresa no les paga un precio justo, según denuncian. Ramon Boleda, agricultor de Verdú, explica que si el año pasado hubiera vendido los pistachos donde les duró este año, le habrían pagado 81.000 euros, seis veces más que el precio que le pagó Borges.

Hace cerca de una década el Grupo Borges promovió el cultivo de pistachos en la zona del Urgell. Este año, sin embargo, la setentena de agricultores del Urgell, Segrià y Aragón que les vendían la producción se han marchado porque, según denuncian, la empresa ha incumplido los acuerdos pactados y compra los pistachos muy por debajo del precio de coste.

Boleda ha explicado que este año los campesinos no sólo no han tenido problemas para encontrar comprador, sino que "les ha llovido las ofertas de todas partes". Ha añadido que este año los pistachos catalanes se venderán buena parte a Aragón y en Castilla la Mancha, mientras que los pistachos de Borges vendrán de los Estados Unidos.

"El año pasado hice 13.500 kilos en seco y si los hubiera llevado a Aragón, como haré este año, habría ganado 81.000 euros. Llevados a Borges la liquidación me ha salido a 13.000 euros, con eso no pago ni el agua de riego", ha señalado Boleda, que lamenta que sólo los gastos de riego y abonos ya subían a 50.000 euros. Ha añadido que hay productores que todavía salieron más maltrechos y que en vez de cobrar, todavía tuvieron que pagar para llevar los pistachos a esta empresa.

Año ' off ' con menos producción

En un año 'on', los pistacheros producen entre 3.000 y 3.500 kilos en seco por hectárea, mientras que en un año 'off', la producción cae hasta los 1.800 o 2.000 kilos. Eso hace que si se cogen dos años seguidos, la producción media de este cultivo salga a unos 2.000 o 2.500 kilos en seco por hectárea.

Este año, además de ser un año 'off', la producción se prevé que todavía sea más baja por la sequía que los árboles arrastran del año pasado. Eso, a pesar de este año no ha habido restricciones de agua y los agricultores han podido regar con normalidad.