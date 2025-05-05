La granizada de este domingo daña fruta y cereal en el Segrià y el Pla d'Urgell con afectaciones de hasta el 100%

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La piedra que cayó este domingo por la noche en las comarcas del Pla d'Urgell y el Segrià ha afectado de nuevo en campos de fruta y cereal. Es la tercera granizada que sacude el llano de Lleida en sólo 15 días y, en esta ocasión, el 80% de las fincas afectadas son campos que hasta ahora se habían podido salvar del temporal, según ha explicado el responsable de Sectores Agrícolas de Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, que ha añadido que los daños en campos de fruta dulce llegan hasta el 100% y en los de cereales, hasta el 60%. Ante eso, desde de UP reclaman a la administración ayudas para instalar medidas protectoras, como mallas antipiedra. E igual que Asaja, también piden a Agroseguro celeridad en las valoraciones de los daños.

La granizada de este domingo duró unos diez minutos y barrió la zona del margen izquierdo del río Segre desde Montoliu de Lleida y Sudanell, en el Segrià, hasta Bell-lloc d'Urgell y Bellvís, en el Pla d'Urgell.