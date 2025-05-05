Los pantanos de Oliana y Rialb desembalsan más agua para liberar espacio después de las últimas lluvias

Publicado por segre Imágenes: Albert L. Cobo / ACN Creado: Actualizado:

Los pantanos de Oliana y Rialb, en Lleida, han activado los protocolos de desembalse para liberar espacio después de los intensos episodios de lluvia registrados recientemente y ante la previsión de más precipitaciones en los próximos días. Según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), este lunes se están liberando unos 30 metros cúbicos por segundo en ambos embalses, un agua que también se destina a garantizar el abastecimiento y mantener el caudal ecológico del río Segre.

Estas maniobras de regulación se han estado realizando de manera recurrente durante el último mes, una vez los embalses han alcanzado niveles próximos a su máxima capacidad. Actualmente, Oliana se encuentra al 92% de su capacidad total, mientras que Rialb llega al 97%. Paralelamente, las centrales hidroeléctricas de ambos pantanos están turbinando más de cien metros cúbicos de agua por segundo para aprovechar el excedente hídrico y generar energía.

Las intensas lluvias del fin de semana pasado dejaron precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en la cabecera del Segre, con registros de 23,7 litros en Organyà, y de entre 10 y 20 litros en la cabecera de la Pallaresa. Estas precipitaciones provocaron un incremento notable de los caudales fluviales, obligando a la CHE a activar una alerta por riesgo de desbordamiento de barrancos. El Segre alcanzó los 90 m³/s en Organyà y 68 m³/s en Balaguer, donde experimentó un crecimiento de 26 m³/s en sólo dos horas.

Afectaciones en infraestructuras y circulación vial

Aunque las precipitaciones fueron menos intensas en el plan, con 12,5 l/m² en Lleida y 9,1 l/m² en Mollerussa, la intensidad de la lluvia y la caída de piedra en algunas zonas provocó varios incidentes. En Lleida ciudad se registraron tres accidentes de tráfico relacionados con las condiciones meteorológicas adversas, dos de ellos en la zona de Torre Salses y uno en el barrio de la Bordeta.

Daños significativos en el sector agrícola

Una fuerte tormenta acompañada de agua y piedra barrió varias comarcas del llano de Lleida, provocando inundaciones en calles de la capital y daños considerables en explotaciones agrícolas del Segrià, Alcoletge, els Alamús y zonas del Pla d'Urgell como Bell-lloc. Curiosamente, algunas de estas localidades no se vieron afectadas por la granizada del 19 de abril, pero esta vez los árboles frutales han sufrido daños significativos.

El granizo puede causar heridas o deformaciones en la fruta en plena formación, así como afectar a los cereales ya espigados, provocando el aplastamiento o rotura de los tallos. En el caso de la cereza, que justo empieza la temporada de recolección, el exceso de agua puede originar el fenómeno conocido como "cracking", que provoca la ruptura de la piel de los frutos.

Problemas en la red de drenaje urbano

En Lleida ciudad, el aguacero generó problemas significativos, especialmente en la recientemente inaugurada Gran Vía de los Mangraners, donde un conductor quedó atrapado en el barro, y en la calle Alfred Perenya, donde cayó un árbol. Los incidentes más relevantes se concentraron en las zonas del cementerio, los Mangraners, la Bordeta y Torre Salses, donde efectivos de los Bombers y de la Policía Local tuvieron que intervenir para abrir manualmente los sumideros de las alcantarillas, que resultaron insuficientes para absorber el volumen de agua caído.