La campaña de la cereza en el Baix Segre arranca con buenas perspectivas y con una afectación "mínima" por las granizadas

Agricultores del Baix Segre han dado el disparo de salida a la campaña de la cereza con buenas perspectivas de producción. Francesc Pena, productor de Seròs (Segrià), ha explicado que los daños de las granizadas en fincas de cerezos han sido "insignificantes" y que las lluvias del mes de abril han afectado "muy poco a la calidad del fruto". Sin embargo, el agua ha afectado a las variedades más tempranas con calibres "inferiores" al resto. "Los árboles frutales necesitan una temperatura adecuada para que el fruto crezca y este año eso no se ha dado", ha dicho Pena.

Por otra parte, también ha empezado la cosecha de variedades tempranas de albaricoque, con una producción que en algunos casos se prevé ligeramente inferior a la del año pasado por la granizada.