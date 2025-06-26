La cosecha de pera catalana crecerá, pero será un 7% menor a la media

Imagen de archivo de pera Conference cosechada en una finca de L’Horta de Lleida. - ACN

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Asociación Empresarial de Fruta de Catalunya (Afrucat) estima que Catalunya recuperará un 43% de la cosecha de pera la próxima campaña con más de 100.000 toneladas, pero que la producción de esta fruta de semilla todavía será un 7% inferior a la media de los últimos cinco años, en el periodo 2020-2024. Así lo apuntó ayer la patronal en el congreso internacional Interpera en Bélgica.

Aún así, esta primera estimación no contempla las últimas granizadas que, según el departamento de Agricultura, habrían afectado unas 1.120 hectáreas de fruta dulce con daños de entre el 20 y el 40%. Según Afrucat, la cosecha de pera de este año llegará sin estocks en las cámaras y con unas perspectivas “moderadamente optimistas”.

El director general de Afrucat, Manel Simon, indicó que esto se debe a “la recuperación parcial del potencial productivo de pera que permitirá proveer adecuadamente a los clientes” y al hecho que “no se encabalgará producción del año pasado con la nueva cosecha porque se está acabando la campaña con las cámaras vacías”.

Los datos muestran una recuperación de las variedades Conference, Williams y Barlet –sin llegar a su potencial–, mientras que las peras de verano –Limonera, Ercolini y Blanquilla, menos afectadas en la pasada campaña– presentan una previsión de cosecha ligeramente inferior a la del año pasado.

Según señaló la asociación, el continente europeo presenta una recuperación generalizada de las previsiones de cosecha de pera con la excepción de Francia, que prevé un descenso del 9% de su producción, hasta las 124.000 toneladas, por una elevada caída fisiológica de frutos.

En el Estado español las primeras estimaciones de cosecha apuntan a un incremento del 31%, con una producción de unas 320.000 toneladas. En cuanto a Bélgica, el aumento se situaría en el 25% y una previsión alrededor de las 317.000 toneladas. También prevén una recuperación productiva en Italia y los Países Bajos.

Los daños en la floración, las heladas y las granizadas puntuales son los principales factores que impedirán este año lograr el potencial productivo europeo, según se destacó en el congreso de Interpera.