Rosa Cubell y Carmel Mòdol entran en la Junta de Mercolleida

Un momento de la Junta de Mercolleida celebrada ayer. - JORDI ECHEVARRIA

La Junta de Accionistas de Mercolleida analizó y aprobó ayer las cuentas del último ejercicio de la entidad. La reunión sirvió, además, para llevar a cabo renovación de cargos. Entra en representación de la Generalitat Rosa Cubell, secretaria de Alimentación del departamento de Agricultura.

También ingresa el republicano Carmen Mòdol, quien ostentaba la misma secretaría en el anterior Govern de la Generalitat, presidido por Pere Aragonès.