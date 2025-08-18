La vendimia en Catalunya se inicia con mejores perspectivas de recogida de uva que el año pasado

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La vendimia muestra una mejora en la salida de uva en relación con la del año pasado, según ha informado el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a partir de los datos de recogida de las tres variedades mayoritarias en una red de parcelas distribuidas en la DO Penedès. Las cifras, gestionadas a través del INCAVI, muestran una recuperación de la uva de la variedad moscatel, con un aumento en torno al 28% en el territorio de la DO Penedès, mientras que la variedad macabeo también registra una recuperación notable, con un incremento del 13,1%, después de los valores bajos de los años 2022 y 2024. En cambio, la variedad parellada muestra una mejora más moderada y todavía se sitúa lejos de los valores promedio históricos registrados.

Con respecto al calendario, este año el inicio de la vendimia presenta un ligero retraso, de entre 1 y 3 días, respecto de la campaña anterior en las zonas de la costa y en Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). En algunas parcelas el ciclo vegetativo muestra un retraso más acusado, que puede llegar a los 7-9 días.

Una mejora debida al clima y al estado sanitario de las viñas

El estado sanitario de la vendimia en general es bueno, con presencia de algún foco de mal en las variedades sensibles, como es habitual. Este año, sin embargo, el mosquito verde no está causando problemas. Después de años de sequía, en la mayor parte de las estaciones meteorológicas se han recogido volúmenes de precipitaciones claramente superiores a las medias históricas