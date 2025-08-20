Inspecciones diarias para avalar la calidad alimentaria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Agricultura llevó a cabo en 2024 un control exhaustivo sobre la cadena agroalimentaria en Catalunya, con una media de 1.540 kilos o litros de alimentos inspeccionados al día para garantizar la calidad de los productos y evitar fraudes que pudieran afectar tanto a consumidores como a empresas.

Según el departamento, este trabajo busca proteger los intereses económicos de todos los agentes de la cadena y asegurar la transparencia en las transacciones comerciales, fomentando así la confianza en los alimentos producidos en Catalunya.

Las inspecciones consistieron en verificar el cumplimiento de la normativa de calidad, prevenir y detectar fraudes o adulteraciones, y revisar documentación y análisis de los productos.

En total, se realizaron 908 actuaciones de inspección y control en 152 empresas. Por sectores, las compañías más supervisadas fueron las de carne y derivados cárnicos (40), aceites vegetales (24), platos preparados y otros (17), productos vitivinícolas (16), frutas y hortalizas frescas (14) y productos de la pesca y la acuicultura (11). Como resultado de las inspecciones, el departamento retiró del mercado 3.254 kilos de alimentos, paralizó 22 partidas y suspendió temporalmente la actividad de seis empresas comercializadoras.