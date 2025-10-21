ASAJA pide a los ganaderos bajar el ganado de montaña

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de ASAJA Lleida, Pere Roqué, ha hecho un llamamiento a todos los ganaderos que todavía mantienen ganado bovino en las zonas montañosas para que aceleren su retorno a las explotaciones. Esta petición responde a la necesidad de facilitar la campaña de vacunación contra la Dermatosis Nodular Contagiosa cuando esta se inicie en las comarcas del Pirineo, en el marco de las medidas preventivas que se están implementando a principios de este 2025.

Roqué ha manifestado que es prioritario que la vacunación sea rápida y altamente efectiva, empezando por las zonas ya afectadas y el perímetro de seguridad de 50 kilómetros en torno a estas. El líder sindical ha insistido en la importancia de extender posteriormente la inmunización a todas las comarcas pirenaicas para garantizar un control eficaz de la enfermedad, que está generando preocupación en el sector ganadero catalán.