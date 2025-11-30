El cierre de las exportaciones presionará el mercado y se auguran rebajas de precios

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La llegada de la peste porcina se produce en un momento delicado para muchas explotaciones productoras y después de que mataderos e industrias hayan tenido que afrontar costes muy elevados. En el caso del mercado del cerdo vivo, acumula una caída de precios de medio euro el kilo vivo desde el mes de julio y la última sesión de Mercolleida, celebrada la víspera de la confirmación de los dos primeros casos acabó con una nueva rebaja y dejó la tablilla en 1,30 euros por kilo. En esta situación, los dueños de granjas de engorde aseguran que llevan semanas si no meses, perdiendo dinero porque hay que tener en cuenta que los cerdos que salen hoy a matadero provienen de lechones pagados a 80 euros en su momento. Por su parte, los mataderos han pasado en los últimos dos años presiones de precios, con cotizaciones que marcaron récord histórico.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, fuentes del sector apuntan que la crisis de la peste porcina pondrá a prueba la situación financiera tanto de productores como industriales a la hora de poder afrontar la situación de crisis que se avecina de la mejor manera posible.

El hecho de que muchos países cierren, al menos de momento, sus fronteras a la carne de porcino española se traduce en que el sector tendrá que buscar nuevos mercados, algo difícil en el actual contexto sanitario o por lo menos complicado de conseguir soluciones a corto plazo. Así las cosas, la oferta de porcino española presionará el mercado europeo. Más oferta de cerdo en un mercado ya maduro y servido de cerdo hace augurar una caída de los precios y no solo en el mercado español. Los antecedentes, de hecho, así lo apuntan. La aparición de la peste porcina en Alemania, el segundo productor de la Unión Europea, sufrió su propio calvario cuando se registraron los primeros focos en su territorio con una caída de los precios. Ahora, la peste porcina afecta al primer productor europeo y cuarto en estos momentos de mundo, por detrás de Brasil. De hecho, el país americano se augura que puede aprovechar las circunstancias que se le abren en el mercado internacional. No solo juega a su favor el hueco que deja, al menos de momento, España con el cierre de fronteras de países como Japón, sino que puede luchar con unos costes de producción muy por debajo de los de las granjas leridanas, catalanas o españolas en general. La prueba de fuego se conocerá el jueves, cuando se produzca la nueva sesión de la junta de precios de Mercolleida, pero mañana, primer día laborable tras la confirmación de los primeros focos, se conocerán en más profundidad las medidas internacionales con respecto al porcino español y los movimientos por parte del Gobierno español para recuperar clientes. De momento, ganaderos consultados el propio viernes por la noche apuntaban que continuaban con su planificación de cargas para envío a matadero de sus animales sin cambios.

Todo ello mientras todas las fuentes consultadas coinciden en que el hecho positivo de la situación es que se trata de animales salvajes infectados, por una parte. Por otra, el hecho de que se encuentren en una zona acotada también hace pensar que el foco podría ser controlable con medidas estrictas y rápidas. Además, se trata de una zona poco densa de producción porcina, con apenas 39 granjas en 20 kilómetros a la redonda. En ninguna de ellas se ha mostrado ningún caso sospechosos y el sector se aferra a las medidas de bioseguridad.

La PPA, un virus contra el que no existe vacuna para intentar frenarlo

Hace poco más de dos meses, estalló la crisis de la dermatosis nodular contagiosa, un duro golpe para el sector vacuno que ha puesto contra las cuerdas a explotaciones de la provincia de Girona, única con casos. Ahora la aparición de los primeros casos de peste porcina africana en jabalíes en Collserola pone toda la presión en el sector del cerdo, pero la situación es muy diferente. En el caso de la dermatosis, se ha podido frenar la enfermedad con un rápido y ambicioso plan de vacunación.

Batidas de cazadores y Agentes Rurales alrededor del foco

Ganaderos, empresarios, cazadores y Agentes Rurales se reunieron ayer por la tarde con la conselleria de Agricultura para, entre otros, para analizar el impacto de las medidas tomadas para contener el brote de peste porcina. El responsable del sector porcino de la Unió de Pagesos, Rossend Santiveri, explicó que en la reunión, los ganaderos y empresarios pidieron más medidas para capturar jabalís y localizar posibles nuevos animales muertos en Collserola para lograr así que “la peste no salga” del perímetro “y controlar el brote” y avanzó que hoy se intensificará la batida de jabalís en la sierra pero ha pedido que “todos”, desde Agentes Rurales, a efectivos del Seprona o cazadores, “todos lo que hagan falta”, incrementen sus medios para controlar el virus.

Incumplimientos en el primer día de restricciones en Collserola

A pesar de las restricciones de acceso impuestas en la sierra de Collserola tras la detección de hasta seis jabalíes muertos por la peste porcina (ver página anterior), una enfermedad altamente contagiosa para los cerdos y que sería devastadora si entrara en alguna explotación porcina, fueron muchos los que ayer decidieron saltarse las cintas que baraban el paso e ignorar los carteles que advertían de la prohibición de entrada en el espacio natural para caminar, correr o ir en bicicleta. El espacio, que ocupa 8.000 hectáreas de nueve municipios, cuenta con un centenar de accesos principales y 400 secundarios que hacen casi imposible controlarlos todos. Es por eso que las autoridades piden “responsabilidad” ciudadana.