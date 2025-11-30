Hallan muertos 4 jabalíes con sospechas de sufrir peste porcina en la sierra de Collserola

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Otros cuatro jabalíes han sido hallados muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola de Barcelona, la misma zona donde se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote, el primero detectado en España desde 1994. Así lo afirmó ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que explicó que los análisis llevados a cabo por el laboratorio CReSA, dependiente del departamento, dieron positivo en la enfermedad, aunque estos cuatro casos aún están pendientes de la confirmación definitiva por parte del laboratorio central de Madrid. A partir de la detección del foco se creó un radio de exclusión de seis kilómetros, que afecta a doce municipios, donde se han cerrado todos los accesos al medio natural; prohibido la caza y trabajos forestales y se han blindado perímetros. También se ha delimitado un segundo radio de 20 kilómetros, que incluye 64 municipios más, donde se restringe las actividades al aire libre y la caza.

Ordeig, que pidió “prudencia” a todos los ciudadanos para evitar la expansión de la enfermedad, ya que esta podría propagarse a través de “un vehículo o con una pisada de un material contaminado”, reiteró que el virus no se ha detectado en ninguna granja, pese a que hay 39 explotaciones dentro de la zona afectada que están confinadas. Asimismo, lamentó que el “impacto económico será fuerte”, ya que se han cerrado las exportaciones extracomunitarias para el sector, aunque todo dependerá de los acuerdos bilaterales alcanzados con terceros países y los requisitos sanitarios que estos impongan, en el caso de China, por ejemplo, reconocen la regionalización por provincias, por lo que se han limitado únicamente la entra de productos de Barcelona. En este sentido, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró que está trabajando para “limitar al máximo” el impacto económico y confía en conseguir abrir “pronto”” los mercados de cerrados. Recordó que actualmente un tercio de los 400 certificados de exportación a 104 países están bloqueados. Entre este centenar hay 44 que piden “requisitos sanitarios específicos por PPA”, 24 reconocen la regionalización y otros 20, como Japón, vetan exportaciones.

México suspende las importaciones de porcino desde España

El Gobierno de México informó ayer de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana “en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote”. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) del país puntualizó que esta prohibición incluye el ingreso a México desde España de “carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas” tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas al ingresar al país. El veto del país americano se suma al impuesto por otros como Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas o Japón.