Illa quiere que se intensifique la caza de jabalíes: "Hay demasiados"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento urgente desde México para intensificar la caza de jabalíes en toda Cataluña como respuesta a la actual crisis de la peste porcina africana. Durante su intervención ante el comité de crisis, Illa ha subrayado que esta medida es necesaria delante de la elevada densidad de estos animales salvajes en el territorio catalán. "Hay demasiados jabalíes", ha afirmado con contundencia al presidente, reconociendo que, a pesar de las acciones ya implementadas, hay que reforzar los esfuerzos por controlar esta población.

Illa ha detallado que el Gobierno se ha puesto en contacto con las asociaciones de cazadores para encontrar los mecanismos para hacerlo. El presidente también ha explicado que un segundo objetivo es ayudar al sector porcino y ha aplaudido la línea marcada por China de acotar la prohibición de las exportaciones en los territorios afectados para poder mantener vivo el resto del mercado.