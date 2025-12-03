Recogidos medio centenar de jabalíes muertos en el radio de afectación de la peste porcina

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Agents Rurals elevan hasta 50 los jabalíes encontrados muertos al radio de afectación de la peste porcina en torno a Collserola donde la semana pasada aparecieron los cuerpos sin vida de los dos primeros ejemplares. El perímetro se mantiene estable y no se han encontrado más fuera del entorno donde se han desplegado 250 profesionales del cuerpo, las ADF, la Guardia Civil y la UME para localizar animales en la zona afectada. Desde este mismo miércoles se han incorporado al operativo los Bombers, que se encargan de desinfectar caminos rurales de Cerdanyola y Sant Cugat. Los esfuerzos se centran en evitar que la PPA se expanda a través del corredor verde hasta el Parque de Sant Llorenç del Munt, motivo por el cual se han utilizado barreras químicas y físicas.

El cuerpo de Agents Rurals señala que del medio centenar de ejemplares muertos encontrados, la cifra de los nueve positivos se mantiene, dado que son datos que da el Departamento de Agricultura una vez analizadas las muestras en Madrid. En este sentido, destacan la importancia de que todos correspondan a la misma zona, de manera que se mantiene el radio de actuación de 6 kilómetros establecido hasta ahora: "Es un escenario positivo", ha destacado el inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur.

Hoy por hoy, las tareas se han centrado en la localización de ejemplares, así como en su contención en el entorno delimitado por tres carreteras como lo son la C-16, la C-58 y el AP-7, así como la línea de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Para hacerlo, primero se colocaron repelentes químicos para evitar que los ejemplares se acercaran, y posteriormente también barreras físicas en los pasos soterrados, así como en los puentes y con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, sobre todo por la noche, que es cuando más movilidad de jabalíes se registra.

Atropellos en las vías

En los últimos días se han registrado un mínimo de tres atropellos de jabalíes en las vías de tren del entorno de Cerdanyola, el último este martes por la noche, en la línea de FGC. En este caso, la operativa prevista comporta actuar para desinfectar las vías, pero también el convoy, con la finalidad de que la PPA se expanda, de la misma manera que se está haciendo con los vehículos que intervienen en las tareas de control.

"Esta noche se ha desplazado un equipo especializado para la recogida del animal de forma segura, otro equipo desinfectó las vías una vez se cortó la alimentación eléctrica de la vía en un tramo de unos 200 metros donde había restos del atropello, y el convoy se envió a cocheras, en Rubí, donde también se ha procedido a su desinfección", ha detallado Mur.