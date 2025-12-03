El Govern activarà un paquete de ayudas para las empresas afectadas por la peste porcina

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Govern activará un paquete de medidas económicas a disposición de los posibles afectados por la peste porcina africana. El ejecutivo ha tomado esta decisión después de la reunión que ha tenido lugar este miércoles en el Parlament, presidida por la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, para abordar la situación provocada por esta enfermedad.

En una atención a los medios de comunicación a la salida de la reunión, la consellera ha anunciado que el Govern aprobará el martes que viene un acuerdo que concretará los recursos que se pondrán a disposición de las empresas afectadas “para intentar dar respuesta, estar al lado de las empresas y ayudarlas en aquello que sea posible”. Así, se abrirá una línea de 10 millones de euros ampliables a 10 más, para poder hacer frente a las consecuencias económicas de esta situación que, “de momento no están”.

Aunque, por ahora, se ha constatado que los establecimientos y las explotaciones situados en el radio donde ha habido restricciones están funcionando con normalidad, “seguiremos monitorizando la actividad de esta zona”, ha asegurado. En este sentido, ha informado de que la línea de 50 millones que el ICF ha puesto a disposición del sector y que ya está disponible no ha recibido ninguna solicitud. “Abrimos las líneas, ponemos recursos a disposición para que estén activados cuando se necesiten”, ha remarcado.

Grupo de trabajo y posibles ayudas europeas

La consellera también ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para dar respuesta económica a las consecuencias de la peste porcina agraria, formado por las consejerías de Empresa y Trabajo; Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; y Economía y Finanzas. Al mismo tiempo, ha explicado que el Govern está trabajando con “posibles ayudas europeas y con el Ministerio” para analizar cómo se podrían activar, en caso de que sean necesarios. Finalmente, ha puesto a disposición de las empresas a los técnicos de Prodeca y Acción, para resolver los que posibles dudas que puedan tener.

Por su parte, el conseller de Agricultura ha recordado que “nos encontramos en situación de alerta sanitaria y que la enfermedad detectada afecta exclusivamente a los cerdos, sin ningún riesgo para las personas”. En este sentido, ha remarcado que las últimas horas han sido decisivas para desplegar un dispositivo intensivo y eficaz.

Según el conseller, “en las últimas horas se ha actuado con rapidez, coordinación y plena transparencia para contener el foco, destinando todos los recursos necesarios, tanto públicos como privados”. Ha insistido en que la colaboración de todos los actores implicados es esencial para “estabilizar la situación y reducir al mínimo las afectaciones económicas y productivas”.

El conseller ha querido remarcar la importancia del compromiso social e institucional, haciendo “un llamamiento a la colaboración de toda la ciudadanía, porque esta es una prioridad de país”. También ha subrayado que el alcance de la situación va más allá del ámbito local: “esta crisis sanitaria tiene un impacto notable en el primer sector de la economía catalana, y los países importadores están observando de cerca la gestión rigurosa que estamos llevando a término”.