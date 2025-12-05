Los Agentes Rurales localizan dos jabalíes muertos más en la zona de la peste porcina en Collserola

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales han confirmado este viernes el hallazgo de dos nuevos jabalíes muertos dentro de la zona de alto riesgo de peste porcina africana (PPA) en Collserola. Con estos nuevos hallazgos, ya son 52 los ejemplares localizados y enviados a analizar desde que se detectó el brote. Según ha explicado Jaume Torralba, cabeza del área regional en Barcelona, los dos nuevos casos estaban situados al límite entre la primera y segunda corona de seguridad, y los expertos consideran que hay una "alta probabilidad" de que todos los jabalíes dentro del primer radio de seis kilómetros estén infectados.

El operativo desplegado desde el pasado 29 de noviembre mantiene la zona de alto riesgo completamente aislada y bajo vigilancia constante. "Está muy, muy y muy cerrada", ha subrayado Torralba durante la atención a los medios desde el centro de mando adelantado en Torreferrussa. La estrategia actual consiste en minimizar las molestias a los jabalíes dentro de esta área para evitar que se desplacen, ya que los expertos calculan que aproximadamente el 75% de los ejemplares morirán progresivamente a causa de la alta letalidad del virus.

Les autoridades han reorientado ahora los esfuerzos hacia la segunda corona de bajo riesgo, que se extiende hasta los 20 kilómetros, donde se está implementando un sistema de jaulas similar a lo que inicialmente se había instalado al primer perímetro. "Ahora nos estamos centrando en la zona periférica, denominada de 'abajo riesgo'", ha explicado Torralba, añadiendo que en esta área se está realizando un censo para determinar la población exacta de jabalíes.

Preparativos para un tercer perímetro de seguridad

Ante la hipótesis que algún jabalí infectado pueda haber salido de la primera zona y entrado al segundo radio, los Agentes Rurales ya trabajan en la definición de un tercer perímetro de seguridad. "Hay que estar preparados para no tener que empezar de cero como hace una semana", ha advertido Torralba. Este nuevo rodeo aprovecharía infraestructuras como la AP-7 y las vías de tren de Renfe y FGC para establecer barreras naturales, y según las autoridades, no afectaría al paso de personas en el medio natural.

A pesar de eso, las restricciones actuales dentro del radio de 20 kilómetros continúan vigentes, y se acuerdan especialmente ahora de que empieza el puente de la Purísima. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todo el mundo", ha insistido el responsable de los Agentes Rurales, recordando que "hay muy en juego" aunque la ciudadanía no lo perciba directamente.

Medidas preventivas para habitantes y establecimientos

Para las personas que residen en la zona afectada o los establecimientos de restauración, las autoridades recomiendan aplicar medidas preventivas específicas. Entre estas destacan la desinfección de calzado y lavado de ropa a alta temperatura (70 grados) para minimizar los riesgos de propagación indirecta del virus. Estas recomendaciones son especialmente relevantes para aquellos que viven o trabajan en áreas próximas a Collserola.

Inminente sacrificio de 30.000 cerdos en las granjas próximas

El sector porcino ha anunciado que la próxima semana empezará el sacrificio de los aproximadamente 30.000 animales de las granjas próximas al foco de peste porcina. Esta medida, que sigue las reclamaciones expresadas por Mercolleida (la lonja leridana de referencia de los precios del porcino) el pasado jueves, se ha acordado en una reunión reciente entre representantes del sector cárnico y el Gobierno para hacer seguimiento del brote.

Después de este encuentro, tanto la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) han explicado que empezarán a dar salida a los animales que son perfectamente comerciales, están todos analizados y son todos libres de enfermedades". Ambas organizaciones han valorado positivamente las acciones implementadas hasta ahora, considerándolas "relevantes y bien coordinadas".