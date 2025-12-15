El CReSA envía muestras del virus de PPA al laboratorio europeo para investigar el origen del brote

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) ha remitido hoy las muestras de secuenciación del virus de peste porcina africana (PPA) con que trabajaba en el laboratorio europeo de referencia. El objetivo de este análisis es determinar si existe coincidencia con el virus detectado recientemente en los jabalíes infectados en Cataluña. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado en rueda de prensa que los resultados, que se esperan recibir durante esta misma semana, serán clave para confirmar o descartar si el origen del brote proviene del laboratorio catalán.

Ordeig ha querido diferenciar claramente entre este análisis comparativo y la auditoría que se está desarrollando en las instalaciones del CReSA. Mientras la primera busca determinar el origen concreto del virus mediante la comparación genética, la segunda tiene como objetivo revisar si los protocolos y las medidas de seguridad del centro funcionan adecuadamente conforme a los estándares establecidos. Ordeig también ha anunciado que el Govern aprobará este martes 30 nuevas plazas para técnicos y especialistas en control cinegético.