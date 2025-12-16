El Ministerio de Agricultura confirma diez nuevos jabalíes muertos por peste porcina dentro del radio del primer brote

Agents Rurals de Catalunya con compañeros de otros territorios peinan con perros una zona de campo próxima a Sabadell, dentro del perímetro infectado por la peste porcina africana.Pau Cortina / ACN

El Ministerio de Agricultura ha confirmado este martes diez casos más de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) dentro del radio del primer foco detectado en la zona de Cerdanyola del Vallès. Con estos positivos se confirma la presencia de la enfermedad en 26 animales silvestres desde el inicio del brote.

Según ha detallado el gobierno español en un comunicado, se han analizado más de 200 cadáveres de animales encontrados en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias de la zona infectada que han resultado negativos. “Las administraciones central y autonómica recuerdan mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres”, ha resaltado el ministerio.

Ordeig descarta más restricciones en el medio natural

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido que encontrar más jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA) es “normal”. "La noticia sería que no hubieran salido más", ha dicho este martes en rueda de prensa después de que el Ministerio de Agricultura haya confirmado diez nuevos contagios, elevando a 26 el número total de animales muertos por la enfermedad. Asimismo, el conseller ha descartado aplicar más restricciones en el medio natural y ha explicado que lo más importante es que estos positivos están dentro del primer foco. También ha dicho que prevé recibir la auditoría del IRTA-CReSA entre este martes o miércoles. Por otra parte, ha celebrado que China haya rebajado al 9,8% los aranceles a las importaciones de carne de cerdo catalana.