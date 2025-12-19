El Ministerio de Agricultura confirma un nuevo caso de jabalí positivo de PPA y eleva el total a 27

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura confirma un nuevo caso de jabalí positivo con el virus de la peste porcina africana (PPA) y eleva el total a 27, según ha informado en un comunicado este viernes. Todos los animales con la enfermedad están dentro del primer radio de seis kilómetros donde se detectó el brote.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha analizado otros 193 cadáveres de animales silvestres encontrados muertos en el medio natural o a carreteras y vías ferroviarias en un radio de 20 kilómetros del primer foco, que han resultado negativos. Los controles que se han realizado en las 55 granjas ubicadas en la zona siguen sin detectar sintomatología ni lesiones relacionadas con la PPA.