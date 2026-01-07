Bruselas reivindica el acuerdo Mercosur y dice que tiene en cuenta las "preocupaciones" de los agricultores: "Sus opiniones son centrales"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ha vuelto a reivindicar el acuerdo comercial con los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguai- como una fórmula para diversificar su economía ante las amenazas sobre la UE por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. "Los acuerdos de libre comercio son una necesidad estratégica", ha remarcado este miércoles el eurocomisario de Comercio, Maros Sefcovic, en una rueda de prensa posterior a una reunión de los ministros de Agricultura de los 27 estados miembros. Sefcovic ha reafirmado que la Comisión Europea tiene en cuenta las "preocupaciones" de los agricultores europeos críticos con el pacto. "Les suyas opiniones son centrales en nuestra política comercial", ha señalado.

Sobre este último punto, Sefcovic ha insistido en que las salvaguardias que se incluyen en el acuerdo "no tienen precedentes" y que la intención de la Comisión Europea pasa para cerrar un texto de que sea beneficioso para todas las partes.

Para el dirigente eslovaco, la Unión tiene que saber aprovechar su condición de "potencia global exportadora" en el sector agrícola y, al mismo tiempo, desbloquear un acuerdo que seguiría presentando la UE como un socio comercial "fiable" con respecto a terceros.

Según Sefcovic, mantener los mercados agrícolas "abiertos" a través de acuerdos comerciales "tiene todo el sentido del mundo", recordando que los intercambios de productos generan tres millones de puestos de trabajo en el sector agroalimentario dentro de la UE y exportaciones por valor de 235.000 millones de euros.

Recta final

El encuentro de este miércoles celebrado en Bruselas ha servido para que los ministros de los 27 vuelvan a discutir los puntos más convulsos del acuerdo del Mercosur, vinculados sobre todo a las salvaguardias que incluirá el documento para evitar que el sector agrícola de la UE pueda verse perjudicado por la entrada libre de aranceles de productos agroalimentarios procedentes de los países sudamericanos.

La reunión tenía como objetivo allanar el terreno de cara a un encuentro previsto para este viernes entre los embajadores de los diferentes estados miembros para tratar nuevamente el acuerdo con el Mercosur. Precisamente el viernes se presenta como una fecha clave en la negociación, ya que los embajadores podrían dar luz verde al pacto -a través de una mayoría calificada- y desbloquear la firma formal.

Preguntado por la posibilidad de que la situación se desbloquee finalmente esta semana -después de fracasar en la cumbre de líderes celebrada el 18 de diciembre pasado-, Sefcovic ha optado por la prudencia y ha dicho que prefiere no especular sobre fechas y decisiones.