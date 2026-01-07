Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Mesa del senglar bordará “territorio a territorio” la sobrepoblación de la especie para reducir a la mitad el número de ejemplares de jabalí. Así lo han explicado en declaraciones a la ACN representantes del sector después de la primera reunión del organismo, que se ha constituido este miércoles y se reunirá de manera ordinaria como mínimo dos veces al año para hacer seguimiento del trabajo de las territoriales. La coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha celebrado que las mesas territoriales les permitirán tratar “realmente” el problema, mientras que el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha explicado que la sobrepoblación se tiene que gestionar “quirúrgicamente”. Los jabalíes causaron más de 3.400 accidentes de tráfico durante 2024.

Para reducir a la mitad estas cifras y a raíz del brote de peste porcina africana (PPA), el Govern anunció en diciembre la creación de la Mesa del jabalí que se ha constituido este miércoles y que aterrizará de manera territorial a través de las mesas de daños de fauna cinegética ya existentes en las veguerías, que se integrarán como comisiones territoriales.

Así, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha valorado que el organismo nace con la voluntad de mejorar la toma de decisiones, integrar el conocimiento científico y técnico y consensuar actuaciones adaptadas en cada territorio. “Hay que actuar sobre el conocimiento de las poblaciones, la prevención de los daños, el control de densidades en zonas de riesgo y la mejora de la convivencia en entornos urbanos y periurbanos”, ha dicho.

Por su parte, Serrat ha señalado en declaraciones a la ACN que, aunque la mesa que se ha formalizado hoy “no es operativa” porque hay más de 30 personas, las secciones territoriales les permitirán abordar “realmente” el problema.

En esta misma línea ha coincidido Roqué: “se tiene que ir territorio a territorio, quirúrgicamente, a atacar aquellas comarcas que en este momento tienen una sobrepoblación muy grande de jabalíes, que se tienen que erradicar porque es la única manera para seguir produciendo alimentos”.

Medidas concretas

Con respecto a las medidas para reducir la población de jabalíes, Serrat ha valorado que la caza “es una de las herramientas principales”, pero ha reivindicado que se tiene que hacer “siempre” con criterios científicos que estudien el comportamiento del jabalí y que determinen también cuándo o cómo es la mejor manera de capturarlos. Asimismo, ha dicho que tampoco se puede descartar ningún otro método de captura”.

Según datos de la Generalitat, la temporada 2024-2025 se capturaron más de 63.000 jabalíes, y a lo largo del año se autorizan cerca de 1.500 actuaciones excepcionales para prevenir daños, con más de 6.000 ejemplares capturados fuera del periodo ordinario.

Roqué ha recordado que el problema “no viene de ahora”, sino que hace “más de quince años” que existe. “Es una cosa de país”, ha recordado, a la vez que ha celebrado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya encabezado la primera reunión de la Mesa del jabalí, que también ha contado con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y la secretaria general del departamento, Cristina Massot.