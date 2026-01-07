Las granjas leridanas concentran más de la mitad de pollos y gallinas de toda Catalunya

Imagen de archivo de pollos en una explotación en las comarcas de Lleida. - ACN

La provincia de Lleida sigue siendo la punta de lanza del sector avícola catalán, con 516 explotaciones que albergan más de 17 millones de animales, cifra que supone el 50,2 por ciento del total de Catalunya.

De estas, 365 granjas están dedicadas a la producción de carne y 68 explotaciones son para la producción de huevos para consumo humano, según los últimos datos del departamento de Agricultura.

El 99,47 por ciento de todas estas explotaciones son de régimen intensivo, siendo mayoritarias las explotaciones de más de 5.000 animales, y el 70,5% del total trabajan bajo integración, o lo que es lo mismo; una asociación entre el integrador (dueño de animales y pienso) y un ganadero (dueño de instalaciones) que colaboran bajo un contrato por la cría o engorde de las aves.

Asimismo, 8 granjas de producción de huevos trabajan por el sistema de producción ecológica igual que otras 3 de producción de carne.

En cuanto a pollos de engorde se refiere, con fecha de mediados de diciembre pasado, Lleida acapara el 52,3 por ciento de la producción de pollos de Catalunya, con 12,4 millones de animales.

El censo de este tipo de animales ha crecido en un 5,4 por ciento en un año. Si se mira diez años atras, el aumento es de más de un 59 por ciento, cuando las explotaciones de pollo de engorde leridanas albergaban 7,79 millones de animales. Estas cifras son variables dependiendo del ciclo de sacrificio y la capacidad total de las naves.

Además de liderar la producción de carne de pollo, Lleida es también referente en el sacrificio de aves a nivel estatal, ya que la provincia representa el 62 por ciento de los animales criados y sacrificados de Catalunya, mientras que la industria catalana sacrifica el 95 por ciento de los animales de todo el Estado, con más de 160,7 millones de sacrificios anuales.

La provincia también destaca por la producción de huevos. Y es que Lleida, con datos de 2024, tiene el 47 por ciento de gallinas ponedoras de toda Catalunya, con más de 2 millones de animales que producen 49,258 millones de docenas de huevos al año, o lo que es lo mismo; más de 591 millones de huevos.

Crecimiento constante

Con estos datos, el sector avícola en Lleida ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, con crecimientos anuales tanto para satisfacer la creciente demanda interna como para exportar productos a otros mercados.

No obstante, el sector también enfrenta retos, como la necesidad de mantener una vigilancia sanitaria estricta debido a la aparición de focos de gripe aviar en la comarca del Urgell a finales de año.

Gripe aviar

El precio de los huevos se ha convertido en los últimos tiempos en noticia por su escalada, similar a la que vivió el aceite de oliva, aunque ahora el oro líquido ha normalizado cotizaciones al igual que sus volúmenes de producción. Solo en el último año, el precio de la docena de huevos se ha encarecido un 30,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los datos del ministerio de Agricultura apuntan que los precios en origen de los huevos grandes (L) en origen han llegado a superar los 2,4 euros, mientras que en el caso de los ecológicos han rozado los 3,20 euros. Teniendo en cuenta los costes posteriores, el consumidor tiene que pagar por una docena de este tamaño en producción tradicional del orden de 3,25 euros, según las ofertas consultadas en diferentes supermercados.

Detrás de esta subida se encuentran diferentes factores. En el lado positivo, el incremento del consumo. En el negativo, los efectos de la gripe aviar, que en España han obligado al sacrificio de más de 2 millones de gallinas ponedoras.