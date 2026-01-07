Nuevo caso de dermatosis nodular en 2 meses y medio en una granja que no había vacunado a todo el rebaño

imagen de archivo de uno de los terneros vacunados con la vaccinia contra la dermatosis.ACN

El Departamento de Agricultura ha informado la detección de un nuevo brote de dermatosis nodular contagiosa en una granja de Capmany (Alt Empordà) que no había vacunado todo el rebaño. Aunque una parte de los animales estaban inmunizados, se tendrán que sacrificar los 106 vacunos.

La coordinadora de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha expuesto que es una explotación de ganadería extensiva, y que el ramadero habría tenido dificultades para recoger todas las vacas. Serrado ha criticado que la administración no se haya asegurado de que todos los animales de la comarca habían recibido la vaccinia: "Si la obligación es vacunar, se tiene que hacer cumplir".

Ahora se volverán a aplicar restricciones en las granjas más próximas al foco, que es el decimoctavo de Cataluña. El último caso fue el 24 de octubre.

El primer caso de dermatosis apareció el 3 de octubre en una granja de Castelló d'Empúries (Alt Empordà). En total, afectó a 17 explotaciones (16 en el Alt Empordà y 1 en el Gironès) y obligó a sacrificar más de 2.500 vacunos. El 7 de noviembre la Conselleria de Agricultura informó de que se estaba alcanzando la contención del foco, después de que el último positivo apareciera el 24 de octubre.

Ahora, con este nuevo contagio, además de sacrificar todo el rebaño, se tendrán que aplicar restricciones en las granjas situadas en el radio de 30 kilómetros a la redonda del brote durante mínimo 45 días. También se inmovilizará el ganado de esta zona.

De hecho, el pasado 26 de diciembre se levantaron las restricciones sanitarias a las explotaciones más próximas a Cassà de la Selva, y el 8 de enero también tenían que finalizar al radio de Castelló d'Empúries. Ahora, sin embargo, se tendrán que mantener en algunos municipios de este segundo perímetro.

La coordinadora de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha lamentado que se tendrán que seguir aplicando restricciones, y ha cargado contra la administración por no haber controlado que se inmunizaran todos los animales de los radios afectados por los brotes. ¿"Hay veterinarios responsables de la vacunación, como es que no comunicaron que no había todos los animales vacunados? Es responsabilidad de la administración, y si la obligación es vacunar, se tiene que hacer cumplir esta vacunación", ha remachado.

Según cifras de la Conselleria, en el perímetro más próximo a Castelló d'Empúries y Cassà de la Selva, se ha inyectado la vaccinia al 99% del ganado. Ahora bien, no se sabe si habría más granjas vacunadas de manera parcial, como era el caso de la de Capmany.

Ahora Agricultura ha establecido un límite temporal para inmunizar los vacunos: hay tiempo hasta el 31 de enero. A partir de esta fecha, no se autorizarán movimientos de animales no vacunados.