Creado: Actualizado:

Decenas de agricultores con sus tractores cortan este jueves el tráfico en varias vías leridanas en una protesta que se replica en diferentes puntos del país y de Europa y con la que los agricultores reclaman que la UE no firme el acuerdo comercial con Mercosur, ya que consideran que los perjudica a nivel económico.

En la demarcación de Lleida los cortes se sitúan en la N-230 en el Pont de Suert, en la N-260 en Sort y en la A-2 en Bell-lloc d'Urgell en sentido Barcelona. La autovía también ha sido bloqueada en Golmés en sentido Lleida, pero la circulación ya ha quedado restablecida en este punto.

La protesta está convocada por Revolta Pagesa, con el apoyo de los sindicatos Asaja y Unió de Pagesos, que denuncian que el acuerdo comportará la pérdida de competitividad del sector agrario catalán y pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, ya que afirman que los alimentos que llegan de estos países latinoamericanos no pasan los mismos controles de seguridad.

El corte de Ponent ha sido el más tardío de la jornada. En un principio, los participantes preveían sólo cortar la A-2 en sentido Barcelona, pero al final, hacia las 12.30 h han acordado en asamblea cortar la vía en ambos sentidos de la marcha.

Desde la protesta se levantan dos columnas de humo de los neumáticos que los concentrados queman en medio de los dos carriles. Los asistentes han comido en el mismo lugar y hacia las cuatro de la tarde prevén celebrar una asamblea para decidir si levantan el corte y cuáles tienen que ser los próximos pasos a hacer.

En el marco de la protesta, durante la jornada de este jueves están previstos cortes de tráfico en la A-27 en el puerto de Tarragona, AP-7 en Pontós, N-340 en el Vendrell, C-38 en el Coll d'Ares y C-17 y C-25 en la Catalunya Central. Consulta el estado del tráfico

En Pontós cerca de la Frontera con Francia, cerca de un centenar de tractores han cortado la autopista. Los tractores han entrado alrededor de las tres de la madrugada en la autopista y han bloqueado el paso, hecho que ha obligado a cortar la vía en los dos sentidos de la marcha. A la misma hora también han cortado la circulación en la N-II pero los manifestantes han accedido a reabrir la vía sólo para turistas desde media mañana. Aseguran que mantendrán el bloqueo a camiones por las dos vías que conectan la península Ibérica con Francia.

El efecto "devastador" del acuerdo UE - Mercosur

La organización Gremio del Campesinado, por medio de su portavoz Jordi Ginabreda, ha alertado de que el acuerdo tendría un "efecto devastador" para el sector agrario. Ginabreda ha declarado a la ACN: "El acuerdo es malo para el campesinado, pero también para la ciudadanía, ya que juega con la seguridad alimentaria". Según el portavoz, alimentos procedentes de Mercosur podrían llegar producidos con sustancias prohibidas a la UE, como determinados pesticidas u hormonas de crecimiento. "Qué gobiernos tenemos, que utilizan la alimentación y el sector primario como moneda de cambio", ha lamentado Ginabreda.

El sector reclama clausules espejo, o sea, que las condiciones de los productos que llegan sean las mismas que se exigen en los campos de aqui. Además, los campesinos también critican los recortes previstos a la Política Agraria Común (PAC).

Recta final en Bruselas

Este viernes se presenta como una fecha clave en el acuerdo de la UE con los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguai- porque se podría desbloquear la firma formal. Bruselas reivindica el acuerdo como una "necesidad estratégica" y una fórmula para diversificar la economía ante las amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y China. Los campesinos catalanes, sin embargo, no son los únicos que se oponen y también han mostrado reticencias a los franceses, que este jueves también han salido a las calles, polacos e italianos.

La intención de la Comisión Europea es cerrar un texto que sea beneficioso para todas las partes. Según han explicado, los puntos más convulsos están vinculados sobre todo a las salvaguardias que incluirá el documento para evitar que el sector agricola de la UE pueda verse perjudicado por la entrada libre de productos agroalimentarios de países sudamericanos.

El acuerdo con el Mercosur hace más de 25 años que se negocia. Después de una paralisi de varios años, la UE cerró un pacto en diciembre del 2025 que fijaba las líneas maestras. El mes pasado el acuerdo parecía encauzado y estuvo a punto de cerrarse, pero finalmente fracasó y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció el aplazamiento por las dudas de Italia -su voto a favor es imprescindible para aprobarse- y el bloqueo de Francia.