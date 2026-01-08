Crean una mesa para decidir acciones contra la sobrepoblación de jabalíes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Catalunya tiene una densidad media de 6,3 jabalíes por kilómetro cuadrado, con una población reproductora de 125.000 ejemplares y picos que llegan a 180.000. Solo en 2024, esta especie estuvo implicada en más de 3.400 accidentes en carreteras y vías ferroviarias, además de causar daños en cultivos y riesgos sanitarios. Esto ha hecho que la Generalitat haya puesto en marcha la Mesa Estratégica del Jabalí, un órgano de coordinación que se reunirá dos veces al año para abordar la sobrepoblación y los problemas que genera.

El foro integra a administraciones, sector primario, comunidad científica, sector cinegético, entidades, sindicatos y gestores de infraestructuras para decidir medidas de prevención y control efectivas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presidió ayer la primera mesa y destacó que el objetivo es avanzar hacia una gestión sostenible de los jabalíes.

El conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, destacó que la caza sigue siendo la herramienta principal de control. En la temporada 2024-2025 se capturaron más de 63.000 jabalíes.

En la reunión participó el presidente de JARC, Joan Carles Massot, que la valoró positivamente, pero exigió “pasar a la acción” y aplicar las medidas que se acuerden “de la mano” de las federaciones de caza.