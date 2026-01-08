SEGRE

Dermatosis: Agricultura investiga la granja de Capmany que no había vacunado todas las vacas de DNC y no descarta sancionarla

El conseller explica que habían enviado "un aviso por escrito" a la explotación cuando detectaron la situación

imagen de archivo de uno de los terneros vacunados con la vaccinia contra la dermatosis.ACN

El Departamento de Agricultura ha abierto una investigación a la granja de Capmany (Alt Empordà) que no había vacunado todo el rebaño de vacas y que ahora se ha convertido en un nuevo foco de Dermatosis Nodular Contagiosa.

El conseller Òscar Ordeig lo ha anunciado este jueves y añade que no descartan medidas de sanción por haber incumplido "la obligatoriedad" de vacunar el ganado. Ordeig ha detallado que habían enviado "un aviso por escrito" a la explotación de Capmany en el momento que detectaron que no se habían vacunado todas las cabezas de ganado.

El conseller remarca la importancia de la vacunación y afirma que "el país se juega mucho".

