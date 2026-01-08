Planas advierte a Bruselas contra cualquier intento de recortar la PAC

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió ayer la necesidad de reconstruir la confianza del sector agrario europeo en la Política Agraria Común (PAC) como condición imprescindible para garantizar la competitividad, la seguridad alimentaria y el futuro del sistema agroalimentario europeo. “Debemos preservar la PAC como motor de construcción y modernización de Europa”, remarcó en Bruselas, donde participó en la reunión extraordinaria de titulares de Agricultura y la Comisión Europea. Subrayó que “la confianza de los agricultores no está rota, pero sí seriamente deteriorada, como reflejan las movilizaciones del sector”. Dijo que la Visión sobre la Agricultura y la Alimentación presentada en febrero y las propuestas formuladas posteriormente han sido percibidas por el sector como mensajes contradictorios, “lo que ha generado incertidumbre”. Por eso, insistió en que la PAC debe volver a situarse en el centro de la construcción europea y reclamó que el sector disponga, al menos, del mismo nivel de financiación que en el periodo anterior. El ministro también deendió la simplificación de la PAC como un elemento clave para recuperar la confianza del sector. En materia de sanidad agroalimentaria y transición hacia la sostenibilidad, abogó por “un enfoque realista que combine altos estándares de calidad y seguridad; con la viabilidad económica de las explotaciones”.

Los ministros de Agricultura y la Comisión se reunieron con el acuerdo del Mercosur sobre la mesa, que a finales del 2025 no pudo ratificarse por la oposición de Francia y las dudas de Italia, así como el marco financiero plurianual. Precisamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, planteó en una carta adelantar en 2028 el pago de hasta 45.000 millones de euros de la Política Agraria Común. Se sumaría a los 6.300 millones previstos por “perturbaciones” del mercado. La Comisión volvió a reivindicar el acuerdo con Mercosur como una fórmula para diversificar su economía ante las amenazas sobre la UE por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. “Los acuerdos de libre comercio son una necesidad estratégica”, remarcó el eurocomisario de Comercio, Maros Sefcovic.