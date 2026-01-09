La Fira de l’Oli de Les Borges reunirá a las cinco DOP catalanas de aceite

La 29 edición de la Fira de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Les Borges Blanques congregará por primera vez a las cinco denominaciones de origen protegidas (DOP) de aceite de Catalunya: Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià y Empordà. El certamen, presentado ayer en la Diputación, ratifica su posición como punto de referencia del sector oleícola catalán y se celebrará entre los días 16 y 18 de enero. Contará con la participación con 51 productores.

El concurso de los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra tendrá 61 muestras procedentes de 47 productores, un aumento de 8 muestras y 10 productores respecto a 2025. El Premi Cultura de l’Oli se otorgará a las cinco DOP como reconocimiento a su labor en defensa de la calidad y identidad territorial. Asimismo, los aceites ganadores del Premi Nacional de l’Oli de Catalunya 2025 protagonizarán coloquios con productores sobre calidad y futuro del sector.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, destacó que la feria constituye “un ejemplo de cómo el mundo local puede liderar proyectos con mirada de país”. Por su parte, el alcalde de Les Borges, Josep Farran, subrayó que el certamen consolida “un camino iniciado hace dos años para construir un referente al servicio del mundo del aceite, abierto a la pluralidad de modelos de producción”.

El espacio gastronómico contará con chefs de primera línea como Xavier Benet, Ada Parellada, Pep Moreno, Gonçal Ferreruela, Moha Quasch y los hermanos Torres, que harán demostraciones en el que el aceite de oliva virgen extra será el protagonista. El espacio de la Oleoteca ofrecerá catas guiadas, con siete sesiones diarias de 30 minutos diseñadas para divulgar la cultura del aceite entre el público.

La feria incorpora la experiencia Carretera de l’Oli, que incluye recorridos guiados entre campos de olivos y cabañas de piedra seca y cápsulas temáticas dedicadas al patrimonio natural y cultural. También habrá una charla de Marc Castellnou, jefe del GRAF de los Bombers sobre la emergencia climática y el papel del cultivo del olivar en la prevención de incendios forestales, con debates iniciados en el Fórum de l’Oli.