Los payeses, indignados tras aprobar los 27 el pacto comercial con Mercosur

Los payeses están decepcionados con la UE, pero no tiran la toalla y mantienen el corte de la autovía en Fondarella. - JOAN GÓMEZ

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los 27 aprobaron ayer por mayoría cualificada y con el voto de España el polémico acuerdo comercial con Mercosur, desoyendo a los agricultores e ignorando las movilizaciones que, entre otros puntos, mantenían los tractores en la autovía en Fondarella, donde continuarán al menos hasta las 16.00 horas de hoy.

El Gremi de la Pagesia mantiene los cortes en la autovía a la altura de Fondarella hasta hoy a las cuatro de la tarde, a la espera de nuevas informaciones y podrían prolongarlos durante el fin de semana. La decisión dependerá de la respuesta del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, sobre una posible reunión en Madrid con el ministro del ramo, Luis Planas. Ayer, la comisión gestora se reunió con Ordeig y, según explicó el portavoz Marc Ariza, el colectivo está dispuesto a acompañarlo a Madrid para negociar directamente con el ministro: “Si es necesario, iremos sin ningún tipo de problema”. La tractorada, que se repitió en otros puntos de Catalunya, como Tarragona o el Alt Empordà, pretendía frenar la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Sin embargo, el acuerdo salió ayer adelante pese al rechazo de países como Francia y Hungría, en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas en el que España respaldó el texto. Ahora, el próximo sábado, día 17, está prevista la firma.

Ariza insistió en que “no se entiende que se vote a favor de un acuerdo como este”. El presidente de Asaja en Catalunya, Pere Roqué, por su parte, apuntó que el proceso aún no ha concluido, ya que el acuerdo, dijo, deberá pasar por el Parlamento Europeo, y señaló también la preocupación por la negociación de la Política Agraria Común (PAC) y su dotación financiera.

A pesar del corte de la autovía, los desvíos alternativos permitieron una mayor fluidez del tráfico en la N-II, especialmente a su paso por Mollerussa, aunque la jornada registró incidencias. Los bomberos tuvieron que apagar un fuego encendido por algunos manifestantes en la calzada de la autovía, con la ayuda posterior de varios tractores.

Paralelamente, en Tarragona, representantes de los payeses se reunieron con el conseller Ordeig, al que pidieron que “coja el toro por los cuernos” y represente a los agricultores. Mientras decidían mantener los cortes en la AP-7, la A-2 y la C-16, en algunos casos todo el fin de semana, se mostraban decepcionados con la aprobación del pacto pero descartaban tirar la toalla. Ordeig, por su lado, defendió que con el acuerdo con Mercosur “quien más gana es Catalunya” por su potencial exportador. Sin embargo dijo que pedirán que los acuerdos deben hacerse “con unas garantías, cláusulas de salvaguarda, cláusulas espejo y controles de fronteras”, ya que consideró que “lo prohibido aquí no debe poder importarse”.

Aval de España

Unió de Pagesos trasladó ayer al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, la urgencia de activar medidas estructurales para un futuro viable de los agricultores catalanes, en el marco de la campaña Pagesia o Foc y en la primera bilateral del año.

Censura en Francia

JARC calificó ayer del “bofetada” para el campo el acuerdo UE-Mercosur y reclamó Gobierno las medidas necesarias para mitigar los efectos negativos que, asegura, puede generar en el sector agrario. Propone un sistema de compensaciones, la creación de un fondo específico de ayudas o la promoción del consumo de productos agroalimentarios provenientes de Catalunya. El presidente de JARC, Joan Carles Massot, advierte que es incomprensible que no se incluyan medidas compensatorias para aquellos ganaderos y agricultores que, asegura, “verán sus ingresos afectados por este acuerdo”.