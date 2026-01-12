Los agricultores del corte en el puerto de Tarragona empiezan a levantar la protesta

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los agricultores del corte en el acceso en el puerto de Tarragona por la A-27 han decidido levantar la protesta. Han abierto el paso de un carril de entrada y salida, mientras recogen los efectos de la movilización. La previsión es que se marchen en columna cuando todo esté recogido.

La decisión se ha tomado después de pasar la cuarta noche al raso, en el marco de las protestas iniciadas por los agricultores en Catalunya contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Además, del acceso al puerto de Tarragona, los agricultores decidieron este domingo por la noche mantener los cortes en la AP-7 entre Borrassà y el Alt Empordà y el Pla de l'Estany, la C-16 en el Berguedà, la N-II en el Alt Empordà y la C-38 en el Coll d'Ares.