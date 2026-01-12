Ordeig ofrece a los payeses un frente común con la Generalitat ante el pacto de Mercosur

Los agricultores movilizados mantienen el corte de la AP-7 en Pontós y los accesos al Port de Tarragona. - EFE

La Generalitat ofreció ayer a los agricultores que mantenían cortadas varias carreteras hacer un “frente común” de demandas frente al Gobierno español y a la CE (Comisión Europea) ante la firma del acuerdo comercial con Mercosur.

Así lo anunció el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, tras reunirse con una representación de los payeses movilizados en Bàscara (Alt Empordà) y plantearles que levantaran el bloqueo de carreteras.

Ordeig explicó que convocarán “esta misma semana” una reunión de todas las organizaciones agrarias para definir qué demandas llevarán a Madrid y Bruselas. “Cláusulas espejo, control de fronteras, cláusulas de salvaguarda, un fondo económico...”, recitó como ejemplos el conseller, que se comprometió a reunirse con los payeses movilizados, así como con el resto de organizaciones agrarias con representación, y a facilitar un encuentro con todos los eurodiputados catalanes para que se puedan trasladar peticiones al Parlamento Europeo. Ordeig también confirmó que los representantes del sector agrario podrán reunirse próximamente con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El responsable de Agricultura, que hizo un llamamiento a los catalanes para “consumir producto local” y anunció nuevas campañas para promover ese consumo, apuntó la posibilidad de plantear a las organizaciones agrarias con representación de ámbito estatal que asuman las medidas pactadas en Catalunya para hacer frente a los efectos del acuerdo comercial con Mercosur y las defiendan ante el ministerio del ramo.

“Pedimos levantar los cortes de carretera e ir a los espacios donde toca a debatir todos los retos que tenemos. Es necesario hacer un frente común y ceder, todos juntos”, dijo Ordeig, que agradeció a los agricultores el tono pacífico y la ausencia de incidentes en las manifestaciones.

El portavoz de Revolta Pagesa en Girona, Jordi Ginebreda, explicó que trasladarán la propuesta a los cortes que siguen en marcha para decidir en asamblea si las propuestas de la Generalitat tienen suficiente entidad para levantar la protesta. Los cortes seguían anoche en la AP-7 en Borrassà, la C-16 en Berga, la N-II en Bàscara y la A-27 y la C-38 en el Coll d’Ares.

El Gobierno afirma que el acuerdo favorece la exportación de vino y aceite

El acuerdo comercial entre los espacios económicos de la UE y Mercosur, integrado por las principales economías de latinoamérica, que suman 290 millones de consumidores potenciales, consiste básicamente en reordenar las trabas arancelarias y otras limitaciones al comercio internacional. Según el ministerio de Economía, Mercosur liberalizará el 93% de las importaciones, lo que abre “este enorme mercado para sectores muy relevantes para España, tales como aceite de oliva, vino, quesos, frutas y hortalizas o porcino”. La contrapartida consiste en que “la UE liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias procedentes del bloque de Mercosur e impondrá contingentes arancelarios para aquellos productos más sensibles”, a lo que se suma que “las importaciones procedentes de Mercosur deberán seguir cumpliendo con los exigentes estándares de seguridad alimentaria de la UE”. Los agricultores de la UE temen una entrada de vegetales y productos cárnicos más baratos que los locales por el acuerdo.