Los productores de porcino catalanes pasan de ganar 26 euros por cerdo a perder 36 con la peste porcina

Un momento de la rueda de prensa de UP en Lleida para valorar las pérdidas del sector porcino por el brote de PPA.Oriol Bosch / ACN

Unió de Pagesos (UP) cifra en 63 millones de euros las pérdidas que ha sufrido el sector porcino en diciembre por el brote de peste porcina africana (PPA). El responsable del sector porcino, Rossend Saltiveri, alerta de que esta cifra se podría multiplicar por 12 durante este 2026, ya que es el plazo de un año en el que se alargan las medidas de control del brote con restricciones de mercado. “Necesitamos 12 meses libres de peste para volver a ser positivos”, ha remarcado Saltiveri, que también ha hablado de una reestructuración del sector que comporte un “adelgazamiento” de la producción. Los productores han pasado de ganar 26 euros por cerdo a perder 36 con la PPA. Los más perjudicados son los del radio de Barcelona y de los 20 kilómetros donde se detectó el brote.

Estos datos suponen una caída de un 17% en la facturación del sector porcino catalán durante los meses de noviembre y diciembre. UP ha destacado que a pesar de los 60 casos positivos de PPA notificados en jabalíes en el entorno natural, no se ha detectado ningún positivo en ninguna de las 57 granjas porcina ubicadas en el radio de 20 kilómetros de la zona infectada.

A pesar de la ausencia de animales enfermos, sin embargo, el virus comportó restricciones de movimiento de 61.500 cabezas (el 10% del total de la demarcación de Barcelona) y tuvo un impacto directo en las exportaciones, sobre todo de China, dónde la regionalización hace que no se puedan exportar cerdos de esta zona.

UP también ha destacado el impacto del brote de PPA en la cotización de ganado. Aunque el precio de cerdo vivo en Mercolleida siguió una evolución muy similar a la de otros años (llegando a los 1,815 euros el kilo a principios de julio), a partir de finales de noviembre y de la declaración del brote de peste, los precios cayeron rápidamente hasta situarse a 1 euro el kilo en el cambio de año.