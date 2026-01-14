Los ganaderos pasan de ganar 26 euros por cerdo a perder 36 con la peste porcina

Los productores de porcino cerraron el año 2025 con unas ganancias de 26 euros por cerdo, pese al fuerte impacto que ha supuesto el foco de peste porcina africana (PPA) detectado a finales de año y que actualmente está haciendo que el sector esté perdiendo 36 euros por animal, según las cifras proporcionadas ayer por el sindicato Unió de Pagesos, que cifra en 63 millones de euros las pérdidas en Catalunya desde la declaración de la enfermedad. Esto supone una caída de un 17% de la facturación durante noviembre y diciembre.

A pesar de que el pasado año el precio del cerdo en Mercolleida siguió una evolución similar a la de otros años, llegando a alcanzar los 1,815 €/kg a principios de julio, las cotizaciones bajaron abruptamente a partir finales de noviembre debido a la detección del primer caso de PPA en el entorno de Collserola, haciendo que el precio cayera en 26 céntimos en apenas un mes. Esta situación ha provocado que en el balance total del año los ganaderos hayan reducido su margen de beneficios en un 40% respecto a los años previos, quedándose este en los 22 céntimos por kilo de carne. A principios de este año el precio sufrió un nuevo descenso, de cuatro céntimos, que sitúa la bajada desde finales de noviembre en los 30 céntimos y deja la cotización en 1 euro por kilo de carne. Es por eso que el responsable de porcino en Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, auguró un año complicado para el sector. “Todo el beneficio que hemos tenido en 2025, e incluso más, se lo llevará la PPA”, afirmó, alertando de que, como todavía siguen saliendo caso positivo, la cifra de pérdidas deberá multiplicarse por doce, los meses necesarios que deben pasar para levantar todas las restricciones. Y es que el estallido de la enfermedad, y las consiguientes restricciones a las exportaciones, han comportado también la pérdida de un 15% del volumen de mercado. Este descenso está principalmente relacionado con la caída de las exportaciones a China, que se mantiene como el principal cliente de la carne de cerdo catalana, así como “otros países relevantes como Japón o Filipinas” que no han aceptado la regionalización.

“El sector está abocado a una reestructuración”

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, afirmó que las pérdidas derivadas por la PPA todavía no se han trasladado al consumidor ni al sector, puesto que el 80% trabaja en un modelo integrado, lo que representa un precio cerrado con la gran industria que compra los cerdos, pero afirmó que esto dependerá de cómo evolucione la enfermedad, ya que “ningún sector puede aguantar pérdidas durante un año”. “Si se mantiene ese 15% del volumen de mercado de exportación perdido, a lo mejor tenemos que privarnos del correspondiente 15% de producción”, ejemplificó, lo que, a su vez, puede traducirse en una reestructuración y concentración del sector. Esta se podría dar tanto en términos de la propiedad, del número de empresas o de la fase de la producción de los animales para “ajustarse a la situación del mercado para ser más eficiente”.

Saltiveri también trasladó la necesidad de reducir la fauna salvaje en toda Catalunya, para tratar de evitar que la enfermedad pueda llegar a entrar a alguna granja, lo que sería la ruina para el sector. La Generalitat anunció ayer la detección de 13 nuevos jabalíes muertos positivos en peste porcina africana todos ellos dentro del foco de Collserola, lo que eleva a 60 los animales positivos hallados en el foco.