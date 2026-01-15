AGRICULTURA
Las lluvias auguran una cosecha de más de 6 toneladas de trufa negra: "las condiciones climatológicas han sido muy buenas"
Superaría la producción del año pasado "ya que las condiciones climatológicas han sido muy buenas"
Los productores de trufa negra prevén que la campaña de 2026 supere la del año pasado, en la que se llegaron a recoger 6 toneladas de este hongo. No obstante, el aumento de la producción puede causar un efecto de contención en los precios, que están entre los 200 y 400 euros por kilo. Según el investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya y secretario de la Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Daniel Oliach, “las condiciones climatológicas han sido muy buenas gracias a las lluvias y a las temperaturas suaves de la pasada primavera”, por lo que la producción de esta temporada “tiene mucha cantidad y también calidad”.
Estas condiciones favorables han permitido, incluso, “que se estén encontrado ejemplares silvestres”, muy escasos durante los últimos años por culpa de la sequía. Oliach representa a unos 160 productores de toda Catalunya, entre los que suman un millar de hectáreas dedicadas a este cultivo, que actualmente puede ser controlado de una forma muy precisa gracias a soluciones tecnológicas. Los productores, por ejemplo, pueden medir la humedad del terreno, o la cantidad de agua que hace falta aportar, lo que permite tener una producción estable y “aceptable”, según Oliach.
Lleida es la provincia catalana que más superficie dedica a la producción de la trufa negra en plantaciones controladas, y representa más del 75% de la superficie de este cultivo en toda Catalunya. La Noguera, el Solsonès, Les Garrigues, Jussà y Alt Urgell son las comarcas catalanas más productivas. El 95% de la trufa se exporta a Francia, Italia, EEUU, y China.