Las lluvias auguran una cosecha de más de 6 toneladas de trufa negra: "las condiciones climatológicas han sido muy buenas"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los productores de trufa negra prevén que la campaña de 2026 supere la del año pasado, en la que se llegaron a recoger 6 toneladas de este hongo. No obstante, el aumento de la producción puede causar un efecto de contención en los precios, que están entre los 200 y 400 euros por kilo. Según el investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya y secretario de la Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Daniel Oliach, “las condiciones climatológicas han sido muy buenas gracias a las lluvias y a las temperaturas suaves de la pasada primavera”, por lo que la producción de esta temporada “tiene mucha cantidad y también calidad”.

Estas condiciones favorables han permitido, incluso, “que se estén encontrado ejemplares silvestres”, muy escasos durante los últimos años por culpa de la sequía. Oliach representa a unos 160 productores de toda Catalunya, entre los que suman un millar de hectáreas dedicadas a este cultivo, que actualmente puede ser controlado de una forma muy precisa gracias a soluciones tecnológicas. Los productores, por ejemplo, pueden medir la humedad del terreno, o la cantidad de agua que hace falta aportar, lo que permite tener una producción estable y “aceptable”, según Oliach.

Lleida es la provincia catalana que más superficie dedica a la producción de la trufa negra en plantaciones controladas, y representa más del 75% de la superficie de este cultivo en toda Catalunya. La Noguera, el Solsonès, Les Garrigues, Jussà y Alt Urgell son las comarcas catalanas más productivas. El 95% de la trufa se exporta a Francia, Italia, EEUU, y China.