Decenas de tractores bloquean la entrada del Parlamento Europeo en Estrasburgo para protestar contra el Mercosur

Decenas de tractores han bloqueado la entrada del Parlamento Europeo en Estrasburgo para protestar contra los acuerdos comerciales con el Mercosur y con Marruecos. Agricultores y ganaderos europeos se han manifestado ante la Eurocámara para presionar a los eurodiputados. En declaraciones a la ACN, José Maria Castilla, director de la oficina en Bruselas la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja, ha pedido a los representantes catalanes que voten a favor de llevar el acuerdo del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Castilla ha reiterado que es “muy perjudicial a los agricultores y ganaderos del Mediterráneo”. “Estamos hasta los 'pebrots'”, ha remachado.

El Parlamento Europeo puede obstaculizar la entrada en vigor del Mercosur si el miércoles decide llevarlo al TJUE. El ejecutivo comunitario quiere el aval de los eurodiputados para aplicarlo provisionalmente, pero no ha descartado salir adelante sin la cámara, tal como permiten los tratados.

Protesta en Estrasburgo

Agrupaciones de agricultores italianos, irlandeses, españoles, franceses y polacos, entre otros, se han concentrado en las puertas de la sede del Parlamento Europeo este martes por la mañana para exigir a la cámara que se oponga al acuerdo del Mercosur. Entidades como Asaja o Via Pagesa se han desplazado hasta Estrasburgo para añadir presión a los eurodiputados.

“Pedimos a los eurodiputados que defiendan la democracia, la legalidad y el estado de derecho en la UE votando el miércoles a favor de una propuesta para solicitar al TJUE que verifique la legalidad del Mercosur”, dice Via Pagesa en un comunicado.