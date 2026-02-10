Las restricciones por los dos focos de gripe aviar detectados en Lleida se podrán levantar este miércoles

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Las restricciones que hay en el Urgell y el Pla d'Urgell por los dos brotes de gripe aviar detectados en diciembre y en enero se podrán levantar a partir del miércoles, según ha confirmado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, después de la reunión que ha mantenido el ejecutivo este martes. Así lo ha trasladado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, al no haberse detectado ningún caso más en el radio de afectación pasados 30 días desde informar del último brote. El 9 de enero Agricultura comunicó un foco en Castellnou de Seana, en una explotación situada en el radio de 3 kilómetros de la que sufrió el primer caso en diciembre, en Bellpuig. Las restricciones han obligar a limitar los movimientos de aves en un perímetro de 10 kilómetros.

A raíz de la nueva detección en enero y tal como pide la norma, el Departamento de Agricultura estableció un nuevo radio de vigilancia de 10 kilómetros en torno a la granja afectada, hecho que incrementaba en 4 el número de pueblos afectados (Bellvís, la Fuliola, Linyola y el Poal) y en 4 las explotaciones incluidas dentro del área de control.

En la granja de Castellnou de Seana se tuvieron que sacrificar los 9.000 animales que había, mientras que en la de Bellpuig donde fue el primer foco, fueron sacrificadas 230.000 gallinas ponedoras distribuidas en dos naves