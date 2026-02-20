Agricultura garantiza medidas para los agricultores que no pueden trabajar en los campos anegados por el agua

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, garantiza medidas para resolver la problemática de los agricultores que no pueden trabajar sus campos porque las lluvias los han dejado impracticables. Desde Lleida, el conseller les ha pedido "que no se preocupen" porque "aplicaremos el sentido el común" y, si las condiciones meteorológicas no han permitido aplicar algunos tratamientos, "daremos más plazos o flexibilidad para poder hacerlo en condiciones". Ordeig ha adelantado que pronto anunciarán nuevas medidas, pero ha admitido que no dependen exclusivamente del Govern y que requerirán una autorización del Ministerio. En este sentido, ha explicado que estudian la petición de poder hacer volar drones para aplicar tratamientos contra los hongos desde el aire.

Ordeig ha detallado que están haciendo una "ronda de consultas" con las organizaciones agrarias para analizar qué procedimientos y plazos pueden flexibilizar. "Presentaremos algunas excepciones o modificaciones de plazos o de maquinaria para poder trabajar en condiciones", ha insistido Ordeig. El conseller ha recordado que el Govern ya ha alargado los plazos de presentación de la DAN, la declaración anual de gestión de deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados.

El conseller insiste en que la PPA "va por largo"

Por otra parte, sobre la peste porcina africana (PPA) el conseller de Agricultura ha insistido en que "eso va por largo" y que países como Bélgica han tardado "más de 2 años" en estar libres de la enfermedad. Por este motivo, el conseller ha pedido "que nadie se relaje" y que se extremen las precauciones de bioseguridad en las granjas, donde "un descuido en la gestión del día a día nos podría provocar un grave problema".

Ordeig ha reiterado que se intensificarán las capturas de jabalíes en el radio de 20 kilómetros y ha informado de que, desde el 1 de enero, se han hecho 13.650 capturas de animales fuera de esta zona de riesgo. Además, ha recordado que han pedido al Ministerio "un refuerzo de los medios económicos y de efectivos". Hasta ahora se han confirmado 162 casos positivos de PPA en animales salvajes y 16 municipios del área metropolitana de Barcelona continúan en la zona de alto riesgo.