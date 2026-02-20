La Junta de Precios del Cerdo de Mercolleida pide medidas más efectivas para contener la peste porcina

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los miembros de la Junta de Precios del Cerdo de Engorde de Mercolleida, formada por 16 de las empresas más representativas del sector porcino español, han manifestado su gran preocupación por la manera como se está gestionando el control de la epidemia de Peste Porcina Africana (PPA) en Catalunya y, más concretamente, en relación con la población de jabalí en la zona afectada de la demarcación de Barcelona. La aparición de tres casos positivos en los últimos días fuera del perímetro de 6 kilómetros creen que demuestra que las medidas no son lo bastante efectivas y avisan de una preocupación creciente al Estado. Temen que pueda pasar como en Alemania, donde después de 5 años conviviendo con la peste, ha caído un 25% la producción porcina.

La Junta considera que la gestión de esta crisis no es la correcta porque no tiene en consideración, en la toma de decisiones, la realidad práctica de esta enfermedad y sus potenciales efectos sobre el porcino y sobre el tejido productivo y laboral que este sector aporta a la economía y a la sociedad catalanas. Según la Junta, el sector porcino es el tercer sector económico del país y aporta “sostenibilidad laboral” en las zonas más despobladas del territorio, manteniendo un flujo económico y también de puestos de trabajo indirectos, tanto desde la vertiente de la producción en granja como en la industria cárnica, laboratorios, transporte o comercio. Consideran que en muchos municipios, el motor principal de la actividad económica es el porcino y es la pérdida de todo este tejido productivo lo que está en riesgo para la epidemia de PPA si no se adoptan las medidas para contener la expansión. La Junta apela a la responsabilidad política y social de la Administración para actuar de acuerdo con una situación que es grave y que es seguida con preocupación por las comunidades autónomas del Estado.

Según la Junta, los ganaderos de toda España ya están pagando ahora la factura de la PPA, pero piden evitar una “alemanización” de España. Alemania hace ya cinco años y medio que lucha contra la PPA, hecho que muestra la complejidad de gestionar esta enfermedad si no se corta de cuajo en el territorio, actuando sobre su principal vector de contagio, que son los jabalíes. En Alemania, la PPA ha comportado una caída del 25% de su producción porcina y el cierre de unas 5.000 explotaciones porcinas desde septiembre de 2020, con una afectación especial sobre los productores de menor dimensión. La Junta apuesta por trabajar con unidad para que eso no pase en Catalunya ni en España y adoptar urgentemente una gestión de la PPA que, conjuntamente con el enfoque legislativo y científico, avance con medidas realistas sobre el terreno, para evitar que el problema de los jabalíes se convierta en un problema social.