Primera sede del IRTA en el Pirineo para conectar ciencia y montaña

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, afirmó ayer durante la inauguración oficial del Institut d'Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) en La Seu d’Urgell que “hoy corregimos una anomalía histórica”, haciendo referencia a que el centro de investigación ubicado en el Alt Urgell “es el primer centro que se sitúa en esta parte del territorio de los otros 20 que ya hay repartidos por toda Catalunya”.

Ordeig defendió la necesidad de “democratizar el conocimiento y que este llegue a todos los rincones del país”.

“En un momento en que el mundo está cambiando más rápido que nunca y donde la tecnología determina el ser o el no ser, debemos de ser capaces de generar conocimiento por toda la cadena de valor del sector agroalimentario, que es el primer sector de la economía”, dijo. De lo contrario, “el Pirineo no saldrá adelante”, sentenció.

Asimismo, aseguró que la nueva sede del IRTA Pirineo será una infraestructura que dará servicio “al 20% del territorio” e insistió que “es un proyecto de Pirineo, no es un proyecto de La Seu”, por lo que pidió “tener una mirada amplia”. En este sentido, Ordeig apunto que se trabajará para que los servicios técnicos de Andorra puedan colaborar con el nuevo centro.

En este sentido, con esta nueva sede, el IRTA hace una apuesta estratégica por acercar la ciencia a los valles del Pirineo y trabajar codo con codo con ganaderos, agricultores, gestores forestales, empresas e instituciones del territorio para dar respuesta a los grandes retos de las zonas de montaña: la resiliencia de la actividad agropecuaria, la suficiencia alimentaria, el relevo generacional y la bioeconomía agroforestal.

Por su lado, el director general del IRTA, Josep Usall, afirmó que el nuevo centro del Pirineo debe convertirse en “una autopista de conocimiento” y que las instalaciones servirán para investigar en ámbitos como la ramadería extensiva, el sector de la leche, la viña de montaña, la fruta y el aprovechamiento de la lana, entre otros. Sobre el funcionamiento, explicó que el de La Seu funcionará diferente al resto.

La sede central estará en la capital del Alt Urgell, pero se pondrán en marcha otros espacios, que trabajarán en red, donde poder investigar, “como el que ya funciona en Vielha”, concluyó. El nuevo centro ocupará a “5 o 6” trabajadores y estará operativo dentro de un mes.

El alcalde de La Seu, Joan Barrera, recordó que “hace muchos años que pedíamos” una sede de estas características. De manera provisional, la actividad se desarrollará en la Casa dels Parc del Pirineu, pero el edificio definitivo se situará en Ca l’Armenter, en pleno centro histórico.