Identifican tipos de cebada cervecera resistente al calor

Los episodios extremos de altas temperaturas alteran las propiedades y la calidad de la cebada. Así lo ha constatado el proyecto Resiliència de l’Ordi i de la Malta (ResOrMa), impulsado por el grupo Damm y la maltería la Moràvia, junto con Agrotecnio, Semillas Batlle y Cupasa, y presentado ayer en la tercera edición de las jornadas de innovación Breakfast4Inno en el Parc Agrobiotech de Lleida.

Los experimentos en campos de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell) y Gimenells (Segrià) han demostrado que los golpes de calor hacen que la cebada tenga menos aptitudes para la producción de malta y cerveza, y han identificado algunas variedades que ofrecen una mejor resistencia al calor y que permiten garantizar la disponibilidad de cebada cervecera en un contexto de cambio climático.

“Hemos observado cambios de peso, es decir, de rendimiento, y también en el calibre y en la proporción de elementos como el almidón, las proteínas y los betaglucanos, que influyen en la calidad final de la malta y en la producción de cerveza”, explicó la catedrática de la UdL e investigadora del grupo de Fisiología de Cultivos de Agrotecnio, Roxana Savin, que señaló que los golpes de calor pueden ser más letales que un aumento sostenido de la temperatura a largo plazo.

La jornada fue inaugurada por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que reafirmó el compromiso del Govern con “el conocimiento, la ciencia, la innovación y la tecnología”. “El sector agroalimentario es el primer sector de la economía catalana y tenemos el reto de producir más alimentos con menos recursos”, dijo.

Sobre las afectaciones de las lluvias en los campos, a los que los agricultores no pueden acceder porque han quedado impracticables, Ordeig, les pidió que “no se preocupen” y que el departamento “aplicará el sentido común”. El conseller explicó que están estudiando la posibilidad de hacer volar drones para aplicar tratamientos fitosanitarios desde el aire, como pide el sector, y avanzó que aplicarán medidas próximamente.