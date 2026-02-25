Lleida, en alerta ante el fuego bacteriano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los productores de Lleida se mantienen en estado de alerta ante la propagación del fuego bacteriano en perales y manzanos en zonas limítrofes de la cuenca del Ebro, donde la incidencia es alta. Por el momento, en Lleida la afectación de esta enfermedad se sitúa por debajo del 10% de la superficie de perales, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en otras zonas vecinas. Aun así, el sector advierte que la vigilancia y la prevención son clave para evitar empeorar la situación. Así se expuso ayer durante una organizada por Afrucat en Lleida para analizar la situación de la enfermedad.

Ante la imposibilidad de erradicar el fuego bacteriano completamente, se ha apostado por un cambio de estrategia: pasar de la lucha activa con arranques obligatorios a un modelo de manejo y mantenimiento de las explotaciones, basado en poda selectiva, desinfección y detección temprana de los síntomas, según explicó Manel Simon, director general de Afrucat.

En este contexto, el sector ha celebrado la autorización excepcional en España de un nuevo producto biológico a base de bacteriófagos, virus que atacan de forma específica a la bacteria causante del fuego bacteriano. El producto, denominado PEA02, ha iniciado su proceso de registro europeo y, mientras se completa el trámite definitivo –que puede tardar años–, el ministerio ha concedido una autorización excepcional por la urgencia de la situación.

Los bacteriófagos solo infectan a la bacteria del fuego bacteriano y no a otros organismos, lo que les confiere un perfil medioambiental muy favorable. Aunque no son una solución definitiva ni recuperan la madera ya dañada, sí permiten reducir infecciones tempranas y complementar las herramientas existentes. Por ello, se insiste en que el control de la enfermedad debe basarse en una estrategia integrada que combine poda, manejo agronómico, control del riesgo climático, productos biológicos y mejora genética.

La mejora genética, clave para frenar esta fitopatología

La mejora genética se perfila como una de las herramientas más sólidas y estratégicas para afrontar el fuego bacteriano en el medio y largo plazo.Así lo afirmó Ignasi Iglesias, director técnico de Agromillora, quien defendió que el futuro del control de esta enfermedad pasa por disponer de material vegetal genéticamente resistente, capaz de convivir con la bacteria sin que el cultivo colapse.Según explicó, ya existen portainjertos resistentes o tolerantes a la bacteria, tanto en peral como en manzano, lo que garantiza que la base del árbol no muera aunque esté expuesta a la enfermedad.