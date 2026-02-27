Las elecciones agrarias empiezan con todas las mesas constituidas y con el objetivo de aumentar la participación

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

Les elecciones agrarias han empezado este viernes en torno a las 9 h, y todas las mesas han quedado constituidas antes de las 10.30 h. El director de servicios del Departamento de Agricultura, Josep Antoni Lucas, ha explicado en rueda de prensa que están “satisfechos” por el inicio de la jornada, que tiene como reto superar el 50% de la participación. "Esperamos que esta vez la participación aumente", ha dicho Lucas en referencia al 35% del 2021. Asimismo, ha detallado que dos del total de 430 mesas han necesitado electores para formarse. En total, 21.374 profesionales están llamados a votar para escoger las organizaciones y sindicatos que quieren que los representen en los órganos de la Administración, como la Mesa Agraria, para los próximos 5 años.

El horario de las votaciones es de las 9 h a las 19 h y a las 12.30 y a las 16.30 se darán los primeros datos de participación. Con todo, a las 19 h empezará el escrutinio y en torno a las 20.30 se darán los primeros resultados preliminares, a los que se tendrán que sumar los votos por correo que se reciban la semana que viene. Sin embargo, el director ha explicado que ya han recibido 42 que abrirán esta noche, por lo que el resultado será más “completo”.

Los votantes pueden escoger entre cinco candidaturas. Unió de Pagesos (UP) y JARC, que actualmente tienen representación en la Mesa Agraria, esperan mejorar o revalidar resultados, mientras que Asaja, Assemblea Pagesa y UPA, aspiran a alcanzar el 15% de los votos necesarios para entrar. Por su parte, el Gremi de la Pagesia pide el voto nulo.

¿Qué son?

Las Elecciones Agrarias son el instrumento para escoger las organizaciones y sindicatos que participan activamente de la interlocución con la Generalitat en espacios como la Mesa Agraria -creada en el 2012-, las dieciocho mesas sectoriales -entre las cuales, de la fruta, de la flor y planta ornamental o del aceite-, el Consejo Catalán de la Alimentación, el Consejo de Caza de Catalunya, y las juntas consultivas de las reservas nacionales de caza, entre otros.

La representatividad se establece a partir del porcentaje de votos obtenidos por cada candidatura. Este porcentaje tiene que alcanzar, al menos, el 15% de los votos emitidos. En los últimos comicios, del año 2021, UP obtuvo el 55,82% de los votos y 7 representantes en la Mesa Agraria, y JARC obtuvo el 29,16% de los votos y 3 representantes. Asaja se quedó en las puertas con el 11,69% de los votos.