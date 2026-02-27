Unió de Pagesos gana las elecciones agrarias en toda Cataluña excepto a Lleida, donde se impone JARC, 2.ª fuerza

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha ganado las Elecciones Agrarias 2026 con un total de 4.417 votos, que representan un 47% de los sufragios emitidos, con el 100% del voto escrutado. JARC se ha situado en segunda posición con 2.822 votos, un 30% del total, mientras que las tres candidaturas restantes -Asaja con un 11%, Assamblea Pagesa con un 5% y la Unió de Petits Agricultors con un 1,9%— no alcanzarán representación en la Mesa Agraria. La participación ha sido del 54,78%, con 11.709 votantes de un censo de 21.374 profesionales del sector primario.

Los resultados generales muestran un retroceso de Unió de Pagesos con respecto a los comicios del 2021, cuando obtuvo el 55,82% de los votos. Sin embargo, el sindicato mantiene la primera posición y conserva su hegemonía al sector agrario catalán. JARC ha mantenido prácticamente sus resultados anteriores, cuando consiguió el 30,15% de los sufragios. El voto nulo ha alcanzado un 20%, promovido por Revolta Pagesa, mientras que el voto en blanco ha representado un 5% del total.

La plana de Lleida ha marcado la excepción en el mapa electoral, ya que ha sido la única demarcación donde JARC se ha impuesto a Unió de Pagesos. El sindicato de Jóvenes Agricultores y Ganaderos ha conseguido un 42,18% de apoyo en esta zona, mientras que UP se ha quedado con un 33,18%.

Resultados por zonas de la demarcación de Lleida

Más allá de la plana, en el Alto Pirineo, Unió de Pagesos ha obtenido 345 votos, un 43,83% del total, seguido de JARC con 232 votos y un 29,47%. En la Vall d'Aran, UP ha conseguido 7 votos, el 50% de los sufragios emitidos. Y en el Solsonès, el sindicato ganador ha alcanzado una victoria amplia con 130 votos, el 65,65%, mientras que JARC se ha quedado con 33 votos, un 16,66%.

¿Qué determinan estas elecciones?

Les Elecciones Agrarias son el instrumento para escoger las organizaciones sindicales que participan activamente de la interlocución con la Generalitat en espacios como la Mesa Agraria, creada en el 2012. También determinan la representación en las dieciocho mesas sectoriales —entre las cuales destacan las de fruta, flor y planta ornamental o aceite—, el Consejo Catalán de la Alimentación, el Consejo de Caza de Cataluña y las juntas consultivas de las reservas nacionales de caza, entre otros órganos.

La representatividad se establece a partir del porcentaje de votos obtenidos por cada candidatura, que tiene que alcanzar al menos el 15% de los votos emitidos para tener presencia en los órganos de representación. Este umbral deja fuera, una vez más, Asaja, que se ha quedado en las puertas con el 11% de los votos, la misma cifra que obtuvo en el 2021 cuando consiguió el 11,69%. La representación sindical será efectiva durante los próximos cinco años y marcará la interlocución del sector con la Administración catalana.