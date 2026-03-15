El cultivo del albaricoque gana terreno en Lleida

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Lleida es conocida como tierra de fruta dulce, de melocotones y nectarinas a peras y manzanas, pero cada vez más algunos agricultores están intentando diversificar su oferta. Una de las frutas que va ganando terreno poco a poco, en especial en el Segrià, es el albaricoque, que en los últimos años ha tenido unas cotizaciones más estables. De hecho, en la última década prácticamente se ha doblado el número de hectáreas productivas de albaricoqueros, se ha pasado de las 758 a las 1.484 entre 2015 y 2025, según los últimos datos disponibles de la conselleria de Agricultura.

Así, en 2015, los productores de Leida sacaron al mercado 4.688 toneladas de albaricoques para el consumo en fresco y 2.451 para la industria de transformación. El año pasado, la cifra global producida en los campos de Lleida alcanzó las 14.824 toneladas, un 107% más. Este aumento irá a más en los próximos años, teniendo en cuenta que en estos momentos hay 1.743 hectáreas plantadas de las que 259 aún no han entrado en producción y lo irán haciendo en las sucesivas campañas.

El albaricoque registró el año pasado un precio medio de 1,81 euros el kilo en Mercabarna, frente a los entre 1,45 y 1,52 del melocotón rojo, en función de que su pulpa fuera blanca o amarilla. Lleida fue el primer proveedor de albaricoque de este mercado el año pasado con 2.127.412 kilos, seguida de Murcia (1.714.599 kilos), Zaragoza (1.650.301 kilos), València (961.194), Huesca (855.061) y Tarragona (425.945).

Otras frutas

Pese al crecimiento de este cultivo, la fruta de hueso por excelencia en Lleia continúa siendo la nectarina, con 7.466 hectáreas plantadas, de las que 6.347 son productivas. El paraguayo cuenta con 4.202 hectáreas, aunque en producción están 3.679. El melocotón redondo, po su parte, cuenta con 2.900 hectáreas en producción, aunque la superficie total es de 3.695, según los datos de la conselleria de Agricultura que dirige Òscar Ordeig.