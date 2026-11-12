La ganadería respira gracias al final de la huelga de mataderos

Las organizaciones agrarias coincidieron ayer en que la normalidad fue la tónica dominante en las explotaciones durante toda la jornada. Pero sí que se mostraron especialmente preocupadas por otra huelga, la convocada durante toda la semana en los mataderos y salas de despiece por el conflicto en la negociación del convenio colectivo. Después de tres jornadas de protesta y negociaciones, finalmente por la tarde patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo que desactiva un conflicto que mantenía en vilo a miles de trabajadores, 6.000 directos y 12.000 indirectos en la provincia, y miles de ganaderos, en especial de porcino y vacuno. El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, había advertido de los efectos que podía tener el mantenimiento de esta huelga sobre los precios del mercado si la industria seguía sin poder hacer las matanzas con normalidad. En estos momentos, estima que los productores pierden 30 euros por cada cerdo que envían a matadero. En la misma línea, el líder de JARC, Joan Carles Massot, apuntó que el verdadero problema para el campo por las huelgas era la protagonizada en los mataderos, que suponía que no se estaban haciendo buena parte de las descargas de animales. En cuanto a los suministros, explicó que ayer la normalidad era la tónica dominante en el transporte de piensos para las granjas porque en general los camiones no tenían problemas para circular por la provincia.

Acuerdo en las cárnicas

Fuentes de UGT afirmaron durante la jornada que la huelga se mantuvo ayer prácticamente total en los mataderos del Grupo Jorge y bonÀrea. Por la tarde, patronal y sindicatos anunciaban un acuerdo para desconvocar la huelga de mataderos, que, entre otros puntos, pasa por un incremento salarial del 4% este año, mientras que el próximo será del 2,5%. En 2028 el repunte sería de un 2%, al igual que en 2029. Asimismo, prevé ciertas garantías para que los trabajadores no vayan perdiendo poder adquisitivo si la inflación se desboca. Por ejemplo, si este año el IPC supera el 4%, se actualizará la tabla salarial vigente a 31 de diciembre teniendo en cuenta el exceso con efectos a partir del 1 de enero.