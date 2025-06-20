Se acaba la primavera y empezamos nueva estación... ¡y nuevo concurso!

SEGRE
Nuevo concurso 'tu tiempo, el verano'

Publicado por
Andreu Jiménez

Creado:

Actualizado:

Damos por finalizado el concurso 'tu tiempo, primavera' y empezamos una nueva edición de tu tiempo, el verano'. El calor, los campos amarillos, las tormentas... envíanos tus fotos relacionadas con la estación más calurosa del año y podrás ganar una estancia en un hotel.

BASES

Como participar
Envíanos la foto de fenómenos meteorológicos relacionados con el verano en cercle@segre.com o físicamente a Segre c/del Río, 6 · 25007 de Lleida.
En el correo electrónico se indicará: el nombre y apellidos, el nombre de los que aparecen, el número de teléfono de contacto y la población.

Plazo
Tenso tiempo hasta el 15 de septiembre de 2025. El nombre del ganador/a se publicará el 16de septiembre en la web.

Premio
El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties (Vall d'Aran). Incluye el alojamiento de una noche, la cena y el desayuno para dos personas.

