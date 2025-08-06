SEGRE

¡Participa enviándonos el nombre y la foto de tus postres preferidos, cocinados por ti!

Participa en el concurso 'Les mías postres' mostrándonos tu talento culinario.

A Cercle iniciamos un nuevo concurso 'Mis Postres'. Tradición y cocina catalana, junto con tu talento, obtenemos los mejores postres de la tierra. Crema catalana, mel i mató, flan, pastel de queso, magdalenas, helados, bizcocho... ¿nos enseñas tus postres?

Bases 'Mis Postres'

Como participar
Cocina y envíanos la foto de tus postres preferidos o que te salgan mejor a cercle@segre.com.
En el correo electrónico se indicará: el nombre y apellidos, el título de los postres, el número de teléfono de contacto y la población.

Plazo
Tenso tiempo hasta el 30 de septiembre. El nombre del ganador/a se publicará el 2 de octubre en la web.

Premio
El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló (Pallars Sobirà). Incluye el alojamiento y el desayuno para dos personas. (Amplaible). 

Participando acepto las siguientes bases.

