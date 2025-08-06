Participa en el concurso 'Les mías postres' mostrándonos tu talento culinario.

A Cercle iniciamos un nuevo concurso 'Mis Postres'. Tradición y cocina catalana, junto con tu talento, obtenemos los mejores postres de la tierra. Crema catalana, mel i mató, flan, pastel de queso, magdalenas, helados, bizcocho... ¿nos enseñas tus postres?