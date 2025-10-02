SEGRE

Participa y Gana

Ganadora concurso 'Mis Postres'

Maria Kempkes Ruiz gana una estancia en el Hotel Castellarnau d'Escaló con su foto 'Los Caracoles saludables de Lleida'

Los Caracoles saludables de Lleida

Los Caracoles saludables de Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Ganador: Maria Kempkes Ruiz

Foto: Los Caracoles saludables de Lleida.

Explicación: Maria nos presenta su mejor postre: unos donuts dulces y saludables en forma de caracol, representando Lleida y destacando que el cuerpo del caracol está elaborado con una base de panellet.

Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.

Síguenos en las redes sociales para estar al corriente de toda la actualidad, comentar noticias y hacernos llegar los temas que consideres de interés: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok y canal de Whatsapp. También nos puedes hacer llegar tu información mediante este formulario.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking