Participa y Gana
Ganadora concurso 'Mis Postres'
Maria Kempkes Ruiz gana una estancia en el Hotel Castellarnau d'Escaló con su foto 'Los Caracoles saludables de Lleida'
Ganador: Maria Kempkes Ruiz
Foto: Los Caracoles saludables de Lleida.
Explicación: Maria nos presenta su mejor postre: unos donuts dulces y saludables en forma de caracol, representando Lleida y destacando que el cuerpo del caracol está elaborado con una base de panellet.
Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.
