Ganadora concurso 'Mis Postres'

Ganador : Maria Kempkes Ruiz

Foto : Los Caracoles saludables de Lleida.

Explicación : Maria nos presenta su mejor postre: unos donuts dulces y saludables en forma de caracol, representando Lleida y destacando que el cuerpo del caracol está elaborado con una base de panellet.

Premio : El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.

