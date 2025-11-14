SEGRE
Participa y Gana

NUEVO CONCURSO: MI NAVIDAD

¡Participa enviándonos tus fotos relacionadas con la Navidad!

Participa hasta el 16 de diciembre.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

A Cercle iniciamos un nuevo concurso “Mi Navidad”. Luces, ornamentos, calles, paisajes, fiestas, momentos en familia... ¿nos muestras como vivos tu Navidad?

BASES

Como participar
Envíanos tus fotos relacionadas con tu Navidad a cercle@segre.com
.
En el correo electrónico se tendrá que indicar: nombre y apellidos, título de la fotografía, número de teléfono de contacto y población.

Plazo
Tenso tiempo hasta el 16 de diciembre. El nombre del ganador/a se publicará el 17 en la web.

Premio
El premio consiste en dos lotes de productos de proximidad para disfrutar de la Navidad, elaborados por BO de Ilersis y valorados en 150 € cada uno.

Participando acepto las siguientes bases.

