Ganador concurso 'Mis Raíces'

¡Lluís Maria Seriol gana el concurso con su foto 'Días de playa con los abuelos'!

Lluis Maria Seriol - Con los abuelos en la playa de La Pineda 1965

Ganador: Josep Maria Seriol

Foto: Días de playa con los abuelos

Explicación: Josep nos presenta su foto de raíces: "Los mejores momentos con mis abuelos, en la playa de la Pineda, año 1965/66".

Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.

