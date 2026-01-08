Participa y Gana
Ganador concurso 'Mis Raíces'
¡Lluís Maria Seriol gana el concurso con su foto 'Días de playa con los abuelos'!
Ganador: Josep Maria Seriol
Foto: Días de playa con los abuelos
Explicación: Josep nos presenta su foto de raíces: "Los mejores momentos con mis abuelos, en la playa de la Pineda, año 1965/66".
Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.
Síguenos en las redes sociales para estar al corriente de toda la actualidad, comentar noticias y hacernos llegar los temas que consideres de interés: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok y canal de Whatsapp. También nos puedes hacer llegar tu información mediante este formulario.