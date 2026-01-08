Ganador concurso 'Mis Raíces'

Lluis Maria Seriol - Con los abuelos en la playa de La Pineda 1965

Publicado por Segre

Ganador : Josep Maria Seriol

Foto : Días de playa con los abuelos

Explicación : Josep nos presenta su foto de raíces: "Los mejores momentos con mis abuelos, en la playa de la Pineda, año 1965/66".

Premio : El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.

