¡Ganador concurso 'Cuándo la niebla habla'!

Publicado por Andreu Jiménez Creado: Actualizado:

Ganador: Francesc Farrerons

Foto: Manto de niebla entre les Avellanes y Santalinya

El lector Francesc Farrerons es el ganador del concurso “Cuando la niebla habla” con esta imagen captada entre les Avellanes y Santalinya. La fotografía muestra un espectacular manto de niebla cubriendo el paisaje y creando una escena de gran belleza que refleja perfectamente la esencia del concurso.

Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.

